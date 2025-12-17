Colores, cerros y sabores del norte: un viaje que se vive con todos los sentidos

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca se presenta como uno de los destinos más atractivos del norte argentino para visitar en verano. Este pequeño pueblo jujeño combina paisajes impactantes, tradiciones ancestrales y una identidad cultural muy marcada.

Se puede llegar en avión hasta San Salvador de Jujuy y luego continuar en auto o colectivo por la Ruta Nacional 9. Durante el verano, los días son cálidos y las noches frescas, ideales para recorrer el pueblo y sus alrededores.

Entre las actividades más elegidas se destacan las caminatas por el Cerro de los Siete Colores, el Paseo de los Colorados, visitas a ferias artesanales y excursiones a Tilcara, Humahuaca y las Salinas Grandes. También es una excelente base para realizar trekking suave y fotografía de paisajes.

La gastronomía regional es otro gran atractivo: empanadas jujeñas, humitas, tamales, locro y carnes de llama, acompañados por vinos de altura y productos locales. Por la noche, el cielo despejado ofrece espectáculos naturales de estrellas.

Purmamarca es ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y una experiencia auténtica.