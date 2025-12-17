Se van a ir todos, no solo Mercado Libre, el apoyo de la gente también

Por Carlos Zimerman

La noticia impactó mucho más de lo que algunos imaginan. Mercado Libre se cansó de la Municipalidad de Rafaela, de sus funcionarios y de su intendente, Leonardo Viotti, y decidió cerrar sus puertas. Las conversaciones que se mantenían con Mercado Libre se llevaron a cabo con la soberbia habitual, sin prever que del otro lado había una compañía fuerte que no tolera ser menospreciada. Es difícil creer que pensaban que podrían doblegar a Mercado Libre, pero lamentablemente lo intentaron y el resultado fue claro: Mercado Libre decidió irse de Rafaela, no está dispuesto a que le sigan robando impunemente.

Se puede afirmar, con conocimiento de causa, que Mercado Libre tiene una fundación presidida por el padre del empresario Marcos Galperín, y esta fue una de las razones de su decisión. El dinero que antes se destinaba a la Municipalidad de Rafaela por el DREI ahora irá a la fundación, que seguramente le dará un mejor uso que los fondos manejados por políticos que creen que con el dinero ajeno pueden hacer lo que deseen, sin cuestionar la amenaza del Estado.

Mercado Libre dejó la puerta abierta para que más contribuyentes se sumen. El DREI es confisctorio e inconstitucional; debe desaparecer, ya que es una herramienta para gobiernos populistas, no para un pueblo que defiende la libertad y que no está dispuesto a que el Estado intervenga en sus finanzas. Mercado Libre se fue, y con su retirada lo harán muchas más empresas y comerciantes. También perderán el poco apoyo que aún tienen de la gente. Los defraudaron y mintieron, y las elecciones de medio término son apenas un aviso de lo que puede venir en menos de dos años.