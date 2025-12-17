Chiqui Tapia estrenó su nuevo cargo en FIFA

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), participa en Doha, Qatar, en actividades vinculadas a la FIFA, en medio de tensiones con el Gobierno de Javier Milei.

Nombrado titular de la Comisión de Reglas de Juego en octubre, Tapia debutó en su nuevo cargo durante el plenario de la FIFA, donde fue acompañado por altos funcionarios del fútbol internacional, como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL. También estuvieron presentes figuras destacadas como el exdelantero Samuel Eto’o y el entrenador Arsène Wenger.

Durante el evento, Tapia expresó su agradecimiento por el apoyo de Infantino y Domínguez. La Comisión de Reglas de Juego, de gran influencia en la FIFA, se encarga de evaluar y proponer modificaciones al reglamento del fútbol, así como su implementación en competiciones oficiales.

El rol de Tapia refuerza su lazo con la FIFA y su presidente, con quien compartió fotos en redes sociales. Las actividades en Doha continuarán con un nuevo Consejo de la FIFA previsto para el miércoles.