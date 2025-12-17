Las señales de un ataque cardíaco: ¿qué debes saber?

Un ataque cardíaco es una emergencia médica que requiere atención inmediata. Sin embargo, especialistas advierten que el cuerpo puede enviar señales semanas antes, a menudo ignoradas.

La Fundación Alemana del Corazón explica que un infarto ocurre cuando las arterias coronarias, que suministran oxígeno y nutrientes al corazón, se obstruyen, generalmente por la acumulación de calcio y otras sustancias. Este proceso es gradual y puede preceder a una condición conocida como enfermedad cardíaca coronaria, en la que los vasos sanguíneos ya están estrechados y el corazón enfrenta dificultades.

Síntomas tempranos a tener en cuenta

Uno de los signos más comunes es la angina de pecho, que se presenta como dolor o presión en el pecho, a menudo acompañado de falta de aire. Es crucial consultar al médico si estos síntomas surgen durante el esfuerzo físico y mejoran con el descanso.

La Fundación también menciona otros síntomas que no deben ser ignorados:

Dificultad para subir escaleras durante más de dos semanas

Cansancio excesivo o debilidad persistente

Falta de aire sin causa aparente

Fatiga rápida en actividades habituales

Aunque pueden parecer molestias menores, estos síntomas merecen una evaluación médica.

Situaciones críticas

El dolor en el pecho repentino, incluso en reposo, es motivo de preocupación. Esta fase puede durar desde días hasta horas antes de un infarto. Una señal alarmante es despertarse con dolor en el pecho, lo que requiere llamar a emergencias de inmediato.

En un infarto, cada minuto cuenta; un retraso en la atención puede causar daños permanentes o incluso paro cardíaco.

Síntomas típicos de un ataque cardíaco

Entre los signos más comunes se encuentran:

Dolor intenso en el pecho que dura más de cinco minutos

Dolor que se irradia a los brazos, espalda, cuello o mandíbula

Sensación de opresión fuerte en el pecho

Ardor en el pecho, a menudo confundido con acidez

Diferencias en mujeres

Los ataques cardíacos pueden presentar diferentes síntomas en mujeres, lo que complica el diagnóstico. Entre los signos más frecuentes se incluyen:

Dolor en la parte superior del abdomen

Náuseas o vómitos

Mareos o sensación de aturdimiento

Cansancio extremo sin explicación

Estos síntomas también pueden ser difíciles de identificar, incluso para los profesionales de la salud.

Consultar ante la duda

El mensaje de los especialistas es claro: ante cualquier síntoma inusual, es mejor buscar ayuda médica. Reconocer las señales tempranas y actuar con prontitud puede prevenir consecuencias graves. En cuestiones cardíacas, la prevención y la consulta oportuna son esenciales.