Los votos de Lionel Messi en los premios The Best

La FIFA entregó este martes los premios The Best de la temporada 2025, que reconocen a los mejores futbolistas del año. Ousmane Dembélé fue nombrado Mejor Futbolista del Año, igual que en el Balón de Oro, gracias en parte a los votos de Lionel Messi.

A pesar de no asistir a la ceremonia, Messi emitió su voto, que se reveló horas después del evento. Como capitán de la Selección Argentina, eligió a tres deportistas destacados utilizando un sistema de puntuación: cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

Dembélé fue su primera opción, seguido de Kylian Mbappé (Real Madrid) en segundo lugar y Lamine Yamal (Barcelona) en tercero.

Messi también participó en la votación para Mejor Entrenador, donde decidió no incluir a Lionel Scaloni, eligiendo a Luis Enrique. En la categoría de Mejor Arquero, optó por Gianluigi Donnarumma en primer lugar, Emiliano Dibu Martínez en segundo y Thibaut Courtois en tercero.