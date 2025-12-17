Cristina Kirchner criticó la indexación del dólar y advirtió sobre una economía “en caída libre”

Cristina Kirchner cuestionó la indexación del dólar y afirmó que la economía está en “caída libre”.

Criticó la sucesión de esquemas cambiarios anunciados por el gobierno de Javier Milei sin resultados concretos.

Apuntó contra el Banco Central y el equipo económico por la falta de consistencia en la política monetaria.

Sostuvo que el consumo no repunta y que las divisas salen del país por múltiples vías.

Destacó que la inversión extranjera directa fue negativa por primera vez desde 2003.

Planteó una fuerte diferencia entre el discurso oficial y la gestión efectiva del Gobierno.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cuestionar con dureza la orientación económica del gobierno de Javier Milei, esta vez a partir del reciente anuncio oficial de indexar las bandas dentro de las cuales se moverá la cotización del dólar. En un mensaje difundido desde su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple la condena por la causa Vialidad, la ex mandataria sostuvo que la medida confirma la falta de un rumbo consistente y advirtió que la economía argentina atraviesa una etapa de “caída libre”.

El eje central de su planteo estuvo puesto en la sucesión de esquemas cambiarios anunciados por la actual administración. Según Kirchner, desde la asunción de Milei se sucedieron propuestas que cambiaron año tras año sin cumplir ninguno de los objetivos prometidos. En ese recorrido incluyó la dolarización plena anunciada en 2023, la competencia de monedas planteada en 2024, el esquema de dólar entre bandas con crawling peg en 2025 y, ahora, el nuevo sistema de indexación anunciado por el Banco Central con proyección a 2026.

En su mensaje, la ex presidenta cuestionó de manera directa la decisión presentada por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, al que vinculó políticamente con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según su interpretación, el nuevo esquema implica, en los hechos, una indexación del tipo de cambio al índice de precios al consumidor que publica el INDEC, aun cuando desde el Gobierno se haya intentado matizar el alcance de la medida señalando que lo que se ajustan son las bandas y no el dólar de manera directa.

Kirchner también puso el foco en el contraste entre las frases altisonantes que marcaron el discurso oficial y los resultados concretos de la política económica. Enumeró expresiones repetidas por Milei y funcionarios de su equipo —desde promesas de un fuerte rebote hasta celebraciones públicas del régimen de flotación— para subrayar que, a su juicio, el desempeño real de la economía está lejos de esas expectativas. En ese sentido, sostuvo que el consumo continúa sin repuntar y que la estabilidad cambiaria no logró traducirse en una reactivación.

Uno de los puntos más contundentes de su crítica estuvo vinculado a la salida de divisas. Lejos de los pronósticos oficiales, afirmó que los dólares no ingresan al país sino que se van, impulsados por el aumento de las importaciones, el crecimiento del turismo emisivo, las compras en plataformas digitales internacionales, el pago de intereses de la deuda y, de manera destacada, por una inversión extranjera directa (IED) negativa. Según los datos citados, desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 el saldo de la IED habría sido negativo en 1.327 millones de dólares, un fenómeno que no se registraba desde 2003.

La referencia se apoyó en un informe periodístico que dio cuenta de que 2025 cerró con saldo negativo de inversión extranjera directa, un dato que refuerza, según Kirchner, la idea de un deterioro estructural de la confianza económica. En sus posdatas habituales, la ex presidenta remarcó la distancia entre el discurso público del Presidente y las responsabilidades concretas de la gestión, y sostuvo que “una cosa es hablar en la tele y otra cosa es gobernar un país con la gente adentro”.

Finalmente, reivindicó los niveles de inversión registrados durante sus dos mandatos presidenciales y cuestionó a quienes, durante esos años, sostenían que el kirchnerismo ahuyentaba capitales. El mensaje cerró con un tono irónico, dirigido tanto al oficialismo como a sectores de la oposición, consultoras económicas y medios de comunicación, a los que responsabilizó por haber instalado un diagnóstico que, a la luz de los datos actuales, considera desmentido.