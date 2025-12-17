María Laura López en la nueva delegada regional de Educación

La profesora María Laura López fue presentada este martes como nueva delegada de la Región 3 de Educación, con sede en Rafaela. El acto, realizado en la intersección de las avenidas Brasil e Italia, marcará su asunción oficial el 1° de enero de 2024, en reemplazo de Delia Colussi, quien pasará a funciones en el Ministerio de Educación provincial.

La secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, destacó que este cambio forma parte de una reestructuración en el Gobierno provincial tras dos años de gestión, con el objetivo de "renovar energías" en áreas clave del Estado, incluidas las delegaciones regionales.

Gallo Ambrosis enfatizó que la Región 3 es amplia y abarca 72 localidades y más de 400 escuelas de todo tipo, lo que requiere de una gestión activa y articulada. Aseguró que ya se está llevando a cabo una transición ordenada con Colussi, quien continuará colaborando en el Ministerio para facilitar el traspaso de responsabilidades.

Desmintió, además, que la decisión de reemplazar a Colussi respondiera a reclamos del Concejo Municipal, que había criticado la falta de respuestas de la delegada a pedidos del cuerpo legislativo. También se anunció la incorporación de Alejandra Mambretti como coordinadora pedagógica de la Regional para fortalecer el trabajo educativo.

La secretaria delineó futuras acciones en torno a la alfabetización digital y el uso responsable de tecnologías en la educación, alineadas con la Constitución provincial. Asimismo, garantizó que no hay falta de vacantes en las escuelas secundarias de Rafaela, asegurando el acceso a la educación para todos los estudiantes, independientemente de la modalidad de gestión.

Finalmente, María Laura López se dirigió a la comunidad, expresando entusiasmo por el nuevo desafío. Con una trayectoria como profesora de Educación Física y actual secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esperanza, López afirmó: “Estamos comprometidos a trabajar según las necesidades educativas de la región”.

Este recambio busca fortalecer la gestión territorial en la Región 3 en un momento clave de planificación para los próximos ciclos lectivos.