Dembélé: el ganador de los premios The Best

La ceremonia de los Premios The Best 2025 se llevó a cabo el martes en el Fairmont Katara Hall de Doha, donde Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron galardonados como mejor jugador y mejor jugadora, respectivamente. Este evento marcó una novedad histórica: por primera vez desde 2007, Lionel Messi no fue nominado al máximo galardón otorgado por la FIFA.

Actuación de los argentinos nominados

De los argentinos nominados, sólo Santiago Montiel recibió un premio, el Puskás, por su espectacular gol de chilena con Independiente. También estaban en la terna Pedro de la Vega y en los premios Marta, Kishi Núñez competía sin éxito. Emiliano “Dibu” Martínez fue candidato al mejor arquero, pero el galardón fue para Gianluigi Donnarumma.

Alejandro Ciganotto fue nominado en el Premio The Best a la Afición por su viaje a dedo desde Argentina a Río de Janeiro, aunque el reconocimiento se otorgó a los hinchas del Zakho de Irak.

Reconocimientos destacados

Dembélé fue elegido mejor jugador de la FIFA por su destacada temporada 2025, mientras que Aitana Bonmatí se llevó el premio a mejor jugadora por tercera vez consecutiva. Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, fue reconocido como el mejor entrenador por guiar a su equipo a la conquista de la Champions League y otros títulos.

El premio al mejor arquero fue para Gianluigi Donnarumma, mientras que la mejor arquera fue Hannah Hampton, clave en el triunfo del Chelsea. Santiago Montiel se destacó al ganar el Premio Puskás, transformándose en el tercer argentino en obtenerlo. Finalmente, Lizbeth Ovalle recibió el Premio Marta por su gol en Tigres, donde Kishi Núñez también fue nominada.



