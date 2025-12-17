"Que Sea Rock" llega a Rafaela con una noche a puro rock, gastronomía y entrada libre

Rafaela se prepara para vivir una nueva edición de "Que Sea Rock by Memories", una propuesta cultural y musical que promete una noche cargada de energía, rock y experiencias para todo público. El evento se realizará el sábado 20 de diciembre, con entrada libre y gratuita, en San Martín esquina Pasaje Carcabuyev.

La jornada contará con la presentación en vivo de destacadas bandas y artistas de la escena local y regional: Zede Uno, Flacoturf y Marian Gambaudo, Ruffi y Es-Coupe, que subirán al escenario para ofrecer un recorrido por distintos estilos del rock.

Además de la música, el público podrá disfrutar de una completa propuesta que incluye gastronomía, barra de tragos Flama, feria y múltiples atractivos, generando un espacio de encuentro pensado para compartir entre amigos y familias.

Cabe destacar que el evento es impulsado por Memories, Flaming y Que sea Rock y cuenta con el acompañamiento del Gobierno Municipal de Rafaela