Homero Pettinato negó las acusaciones tras el polémico descargo de Sofía Gonet

Este martes, Homero Pettinato respondió públicamente a los recientes comentarios de Sofía “La Reini” Gonet en Instagram, donde la influencer hizo alusión a sus supuestos problemas de salud y adicciones. Pettinato, visiblemente molesto, lamentó la mediatización de la situación.

Inicialmente, el streamer evitó hablar con la prensa, pero posteriormente se comunicó por mensaje con el periodista Oliver Quiroz del programa A la tarde (América). En ese intercambio, desmintió las afirmaciones de su exnovia, destacando: "Es todo, absolutamente todo mentira. Nunca fui infiel, tengo análisis de sangre hechos hace un mes y soy totalmente sano".

Sin embargo, admitió tener adicción a la marihuana, expresando: “Me da muchísima vergüenza que me digan falopero. Estoy siendo violentado por todos los frentes”.

Acerca de su ruptura con Gonet, Pettinato afirmó: "Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos. Todo mi entorno me lo advirtió; ella es una persona cegada por el odio y la maldad".

Finalmente, reiteró su deseo de poner fin a la situación: “Soy totalmente franco: solo quiero cortar el vínculo y seguir con mi vida. Tengo elementos para demandarla, pero no lo haré. Solo deseo que termine esta violencia”.