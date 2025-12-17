Pullaro marca distancia del gobierno nacional en medio del debate presupuestario

A escasos días del debate sobre el presupuesto 2026 en el Congreso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró su oposición al gobierno de Javier Milei, condicionando el diálogo con la Nación al reconocimiento de las deudas pendientes y al cumplimiento de compromisos en obras públicas.

“Mientras la Nación no reconozca sus deudas con la provincia, no puedo sentarme a dialogar”, afirmó Pullaro. Sus declaraciones se produjeron durante una gira junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por el avance de la construcción del nuevo edificio del Instituto Superior N° 8 “Almirante Guillermo Brown” en Santa Fe, una obra que implica una inversión de 25.000 millones de pesos, a cargo de la empresa Cocivial SA.

Deuda previsional significativa

Uno de los principales puntos de reclamo del gobernador es la deuda histórica de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, relacionada con los fondos que la ANSeS debería transferir. Pullaro indicó que el monto adeudado supera el billón de pesos, equivalente a casi todo el presupuesto anual destinado a la obra pública provincial.

Este reclamo, explicó, se origina en los pactos fiscales firmados hace años, cuando la provincia aceptó ceder impuestos con el compromiso de que la Nación cubriría parte del déficit previsional. Pullaro recordó que la situación ya fue llevada a la Corte Suprema de Justicia.

Incumplimientos en obras nacionales

El gobernador también criticó los incumplimientos del gobierno nacional, especialmente en relación con el Pacto de Mayo. “Las obras comprometidas han avanzado poco”, señaló, resaltando el deterioro de las rutas nacionales en la provincia. “No nos repararon las rutas ni nos transfirieron las trazas para que podamos arreglarlas nosotros”, expresó.

En contraste, destacó el trabajo provincial: “Con recursos propios hemos reparado 3.400 kilómetros de rutas provinciales, que estaban en condiciones similares a las nacionales”.

Defensa de los intereses de Santa Fe

Pullaro subrayó que su postura no busca confrontar, sino defender los intereses de Santa Fe. “Es una cuestión de defender lo que le corresponde a la provincia”, sostuvo. Asimismo, se distanció del kirchnerismo, describiéndolo como “el modelo que más daño le hizo a Argentina”, reafirmando su identidad política.

“Tenemos voluntad de diálogo, pero también límites claros”, concluyó, enfatizando que la relación con la Nación dependerá de acciones concretas más que de gestos políticos.