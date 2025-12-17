Lionel Messi cerró su tour por India con una experiencia única

Lionel Messi concluyó su tour por India en Vantara, un centro dedicado al rescate y conservación de fauna silvestre, tras su estadía en Nueva Delhi y el caos en Calcuta. Acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, Messi vivió una experiencia única en este lugar, propiedad de Anant Ambani, prominente empresario indio.

Durante su visita, Messi participó en rituales hindúes y ofreció oraciones por la paz mundial. También pudo observar diversas especies exóticas, incluyendo elefantes, herbívoros y reptiles. En el Big Cat Care Centre, interactuó con leones, leopardos y tigres, y tuvo la oportunidad de alimentar a algunos de estos animales. Como gesto de reconocimiento, los dueños del centro decidieron nombrar a un pequeño león "Lionel".

Al finalizar su recorrido, Messi comentó: "El trabajo de Vantara es verdaderamente hermoso, impresiona cómo rescatan y cuidan a los animales". Además, aseguró que la visita fue placentera y que espera regresar para seguir apoyando esta causa significativa.