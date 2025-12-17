La medida que se implementará en tenis desde 2026

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció una importante modificación en su reglamento para proteger la salud de los jugadores ante el calor extremo. Esta nueva normativa se implementará a partir de la temporada 2026 en los torneos del circuito masculino.

De acuerdo con la medida, los partidos a mejor de tres sets serán suspendidos si el índice WBGT, que evalúa el estrés térmico considerando temperatura, humedad, radiación solar y viento, supera los 32,2 grados. Esta decisión busca prevenir riesgos físicos severos durante la competencia.

Además, si el WBGT alcanza o supera los 30,1 grados durante los dos primeros sets, los jugadores podrán solicitar una pausa de 10 minutos tras el segundo set. Durante esta pausa, tendrán acceso a medidas de enfriamiento, hidratación, cambio de ropa, duchas y orientación de sus entrenadores, todo bajo la supervisión del personal médico de la ATP.

Esta iniciativa responde a los incidentes de altas temperaturas en varias ciudades del circuito, donde el calor y la humedad impactaron el rendimiento de los tenistas, llevando incluso a abandonos. Anteriormente, la ATP solo permitía pausas breves para refrescarse, una situación que muchos jugadores consideraban insuficiente.

Con esta actualización, el circuito masculino se alinea con protocolos existentes desde 1992 en el tenis femenino. La ATP subrayó que el objetivo es salvaguardar la seguridad de los jugadores y mejorar las condiciones para todos los involucrados en los torneos, incluidos espectadores, árbitros y personal de apoyo.