Acefalía en San Lorenzo

Después de meses de crisis y tensiones, la Comisión Directiva de San Lorenzo se reunió y declaró el estado de acefalía del club. Durante la sesión, se confirmaron las renuncias de la mayoría de sus miembros, dejando a la institución en una situación de vacío de poder.

El proceso culminó este miércoles con la firma que oficializa la finalización del mandato del presidente Marcelo Moretti y su gestión. A pesar de la presión, Moretti, junto a Néstor Ortigoza, Alejandro Tamer y Sergio Constantino, optaron por no renunciar.

Mientras la reunión se llevaba a cabo, miles de aficionados se congregaron en las afueras del club, exigiendo la dimisión de los dirigentes.

En un comunicado oficial, San Lorenzo informó sobre la acefalía, especificando que la mayoría de sus directivos, incluyendo nombres como Julio Lopardo y Martín Cigna, ya no ocupan sus cargos.

La Asamblea de Representantes del club será la encargada de convocar a una reunión extraordinaria en las próximas 48 horas para definir el futuro del club, que podría incluir un gobierno transitorio o la convocatoria a elecciones.

Definición de acefalía: Una acefalía ocurre cuando la mayoría de los dirigentes de una organización dejan de cumplir con sus funciones, como ha sucedido en este caso por una serie de renuncias colectivas.