Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que para Italia resulta “prematuro” firmar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, al considerar que aún no se han implementado completamente las medidas necesarias para proteger al sector agrícola.



Meloni explicó ante la Cámara de los Diputados que, aunque el acuerdo podría ser beneficioso para el país, el Gobierno italiano sostiene que debe favorecer a todos los sectores, especialmente a los agricultores, cuyas preocupaciones deben ser atendidas antes de avanzar.



“Todas estas medidas, si bien fueron presentadas, no han sido totalmente concluidas. Por lo tanto, creemos que firmar el acuerdo los próximos días, como se ha sugerido, aún es prematuro”, expresó.



Meloni aclaró que eso “no significa que Italia pretende bloquear o rechazar el acuerdo en su conjunto”; al tiempo que aseguró: “Estoy muy confiada en que para inicios del próximo año se cumplirán todas las condiciones”.



La mandataria detalló que se han logrado avances en las negociaciones, como la introducción de un mecanismo de salvaguarda específico, la creación de un fondo de compensación para emergencias y el refuerzo de los controles fitosanitarios sobre los productos importados.



Sin embargo, advirtió que estas medidas todavía no se han implementado por completo. Por ello, consideró necesario esperar a que el paquete de medidas adicionales se concrete y pueda ser debatido con los agricultores antes de proceder a la firma del acuerdo.

La palabra de Lula

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó tanto a Meloni como al presidente francés, Emmanuel Macron, que firmen el acuerdo durante la cumbre del Mercosur prevista para el sábado en Foz do Iguaçu, Brasil.

Lula aseguró que la agricultura brasileña no representa una amenaza para la competitividad de los productores europeos, ya que los productos agrícolas sudamericanos son de tipo y calidad diferentes a los europeos.

El mandatario brasileño subrayó que los países sudamericanos están “cediendo más” que los europeos en las negociaciones y expresó su deseo de que los líderes del Viejo Continente asuman la responsabilidad de avanzar con la firma.

Mientras tanto, la Unión Europea ha intensificado los trabajos para lograr la firma del acuerdo con el Mercosur antes de fin de año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a Brasil para formalizar el tratado, siempre que reciba el mandato de los Estados miembros.

El Parlamento Europeo aprobó esta semana nuevas cláusulas de salvaguarda diseñadas para proteger a los agricultores comunitarios ante posibles aumentos repentinos en la importación de productos sensibles, y se encuentra listo para negociar los detalles finales con los países de la UE.

El Consejo Europeo y la Eurocámara tienen programado reunirse para definir la posición europea en una semana considerada clave para el futuro del pacto.

La postura de Francia

Por su parte, Francia se mantiene como el principal país reticente a la firma del acuerdo. Su presidente, Emmanuel Macron, reiteró su oposición al tratado en su estado actual, argumentando que no cumple con los requisitos necesarios para proteger a los agricultores franceses.

El entorno de Macron señaló que el acuerdo debe incluir cláusulas de salvaguarda sólidas y operativas, la aplicación de las mismas normas a los productos importados que a los europeos y controles estrictos a las importaciones.

Además, el Senado francés aprobó una resolución que insta al Gobierno a llevar el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el objetivo de bloquearlo, mientras que los agricultores franceses han protagonizado protestas en el suroeste del país en rechazo al protocolo de lucha contra la dermatosis nodular contagiosa del bovino, incluido en el tratado.

El acuerdo UE-Mercosur, que lleva más de 25 años en negociación, facilitaría la entrada en Europa de productos agrícolas sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja, al tiempo que abriría mercados para las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores.

Aunque la Comisión Europea ha presentado propuestas de salvaguardias agrícolas para complementar el tratado, Francia considera que estos avances aún resultan insuficientes y exige que se implementen de manera sólida y eficaz antes de dar su aprobación definitiva.

En este contexto, Meloni remarcó que Italia no busca bloquear el acuerdo, pero solo lo respaldará cuando existan garantías adecuadas de reciprocidad para el sector agrícola nacional, con la expectativa de que las condiciones necesarias puedan cumplirse a principios del próximo año.

