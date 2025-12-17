Fuerte denuncia contra el marido de Maru Botana

Este martes, el conductor Ángel de Brito reveló que Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá, enfrentan una denuncia por deudas salariales, acoso y hostigamiento laboral presentada por una exempleada de su local en la calle Echeverría.

Durante su programa "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) en América, de Brito explicó que la denunciante se sentía hostigada por Solá, quien habría hecho observaciones inapropiadas sobre el cuerpo de ella y otras trabajadoras. Según los informes, la exempleada alegó que se sintió obligada a dejar de maquillarse para evitar su mirada.

La demanda fue presentada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n°47. De Brito agregó que, tras un acuerdo transaccional, se solicitó la homologación del mismo y el levantamiento de un embargo. La exempleada aceptó un reajuste de su reclamo, que ascendía a 50 millones de pesos, incluyendo intereses.

Aunque Botana y Solá no reconocieron los hechos, acordaron resarcir económicamente a la exempleada. Según de Brito, el pago inicial fue de 22 millones de pesos el 9 de diciembre, seguido por cuotas de 11 mil dólares el 8 de enero y dos mil dólares mensuales hasta saldar la deuda total.