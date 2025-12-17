Zaira Nara fue internada de urgencia

Zaira Nara compartió a través de sus redes sociales un difícil momento tras regresar a Argentina de un viaje por Europa. La modelo informó que necesitó atención médica y se mostró desde un hospital, generando preocupación entre sus seguidores.

El 17 de diciembre, Nara reveló que había estado mal durante su viaje de cuatro días, sin saber si su malestar se debía a algo que comió o a un virus. "Por suerte hoy en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito", explicó.

Finalmente, la modelo comentó que ya se encontraba en su hogar, acompañada de sus hijos y de su madre.