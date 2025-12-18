Bronca PRO con la ex vice de Pullaro porque no se sumó bloque y analizan intervenir el partido

Gisela Scaglia orbitó en las segundas líneas del PRO hasta que el radical Maximiliano Pullaro la impulsó a la cúspide cuando la eligió para integrar la fórmula que ganó la provincia. Ahora, en la elección intermedia sacrificó la vicegobernación para encabezar la lista de Provincias Unidas y quedó en un lejano tercer puesto.

En Santa Fe, la coalición que lidera Pullaro contiene desde la UCR, al PRO; desde el Socialismo hasta los pastores evangélicos. Para diferenciarse del kirchnerismo y tomar distancia de Milei se armó Provincias Unidas y Scaglia se encontró en la disyuntiva de sumarse al bloque que comanda Cristian Ritondo o al de los gobernadores.

El problema es que Scaglia ocupa la presidencia del PRO de Santa Fe y su decisión de darle la espalda al bloque de su partido cayó como un baldazo de agua helada y en medio de la huida de varios diputados a La Libertad Avanza.

El problema es que Scaglia ocupa la presidencia del PRO de Santa Fe y su decisión de darle la espalda al bloque de su partido cayó como un baldazo de agua helada y en medio de la huida de varios diputados a La Libertad Avanza.

"Gisela Scaglia tomó una decisión distinta a la que tomó el partido", dijo a LPO una importante fuente del bloque macrista. En la campaña, la ex vicegobernadora había dicho que iba a ir al Congreso Nacional a defender los intereses de Santa Fe y que iba a disputarle la conducción del bloque del PRO a Cristina Ritondo.

Además, Scaglia no solo cuestionaba la línea política del partido sino tambíen la conducción del bloque con críticas que rozaban lo personal. La entonces vicegobernadora se despachaba en el grupo de Whatsapp que integran todos los presidentes del PRO de todo el país. En ese grupo están Martín Yesa, interventor del partido en Córdoba y Alejandro Finocchiaro, interventor en Tucumán. Ambos reportan a Cristian Ritondo que estaría al tanto de las descalificaciones de Scaglia.

"Sacrificó la vicegobernación por una banca en diputados, era mejor para el PRO conservar la vice", dijo otra alta fuente del PRO nacional que recordó que Scaglia "hizo una mala elección, la mayoria se le fue a LLA y a los otros se lo compraron desde la gobernación", agregó.

En el ejecutivo provincial hubo algunos movimientos pero no anunciaron ningún cargo para la diputada del PRO Germana Figueroa Casas que cumplió su mandato y acompañó en el segundo lugar a Pullaro en la lista a convencional constituyente. En el macrismo se preguntan si Scaglia se desentendió del cargo partidario

La idea de la intervención del partido circuló fuerte como rumor que fue agitado por la diputada Verónica Razzini que integró el bloque de Ritondo pero se fue antes de la elección de octubre y ahora desembarcó en La Libertad Avanza. La empresaria cercana a Bullrich pidió ser la interventora pero la autoproclama no prendió.

En Santa Fe desdramatizaron la situación y cuestionaron a Ritondo: "Cierra Buenos Aires y no le da pelota al resto del país. No nos vamos a pelear con Maxi (Pullaro) si después no nos dan bola", dijo un dirigente local. Además, dicen que los libertarios tampoco abre el juego.

Sin embargo, en el ejecutivo provincial hubo algunos movimientos pero no anunciaron ningún cargo para la diputada del PRO Germana Figueroa Casas que cumplió su mandato y acompañó en el segundo lugar a Pullaro en la lista a convencional constituyente. En el macrismo se preguntan si Scaglia se desentendió del cargo partidario.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE.