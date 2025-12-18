Qué dijo Viotti que tanto entusiasma a los "fierreros" rafaelinos

En la fiesta celebrada ayer en el Cine Belgrano, el intendente Leonardo Viotti anunció la vuelta del TC a Rafaela. En una entrevista con R24N, Viotti declaró: "El año que viene vuelve el TC a Rafaela", confirmando una noticia que ya se había anticipado, pero no oficializado. En el reportaje, Viotti también habló de los planes deportivos para 2026 en la ciudad y hizo referencia a la designación de un joven intendente al frente de la UCR a nivel nacional.