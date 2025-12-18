Germán Romitelli fue elegido Deportista del Año

Con más de 300 deportistas nominados, 40 ternas, reconocimientos especiales, show artístico y la presencia de Capi, Rafaela vivió una noche de gala que reafirmó su identidad deportiva y comenzó a palpitar los Juegos Suramericanos 2026.

Rafaela vivió este miércoles por la noche una nueva y emotiva edición de la Fiesta del Deporte, uno de los eventos más emblemáticos del calendario local, que se desarrolló en el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” y reunió a deportistas, familias, dirigentes, entrenadores y autoridades.

La celebración comenzó con la tradicional alfombra roja, por la que desfilaron los protagonistas del deporte rafaelino, jerarquizando una noche pensada para homenajear el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados durante todo el año. La ceremonia central se llevó a cabo ante un teatro colmado y también pudo seguirse en vivo vía streaming a través del canal oficial de YouTube de la Municipalidad de Rafaela.

Reconocimientos y una noche de celebración

Durante la velada se entregaron premios correspondientes a 40 ternas deportivas, que abarcaron una amplia diversidad de disciplinas. Además de los premios por disciplina, se otorgaron reconocimientos especiales, siendo Germán Romitelli el distinguido como Deportista del Año, la máxima distinción de la noche.

En tanto, Lucía González fue reconocida como Deportista Revelación y Lucas Peretti recibió el premio al Deportista Amateur. También se homenajeó a Abelardo Zenklussen como Ex Deportista Destacado, se reconoció a Gustavo Alfaro y Sergio Chiarelli como Auxiliares Deportivos y se distinguió a 27 deportistas de alto rendimiento por sus actuaciones a nivel provincial, nacional e internacional.

Uno de los momentos destacados fue la presencia de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos 2026, que aportó color y entusiasmo, junto a un show de freestyle que sumó una propuesta artística moderna y dinámica, integrando deporte, cultura y juventud.

Un presente de crecimiento y un futuro de grandes desafíos

Durante el acto, Hugo Morel, secretario de Desarrollo Humano y ex subsecretario de Deportes, destacó el crecimiento sostenido del deporte en la ciudad y el trabajo articulado con clubes, instituciones y familias. En ese marco, señaló: “Rafaela tiene un nivel dirigencial y deportivo de los mejores del país. Nos propusimos no romper lo que funcionaba, sino mejorarlo”, y remarcó la importancia del legado que dejarán los Juegos Sudamericanos 2026 en infraestructura y oportunidades para seguir consolidando a Rafaela como una ciudad deportiva.

Por su parte, el intendente Leonardo Viotti felicitó a los deportistas, a sus familias y a las instituciones, y puso en valor la historia, el presente y el futuro del deporte rafaelino. “Rafaela es una ciudad deportiva, con mucha historia, con grandes glorias y con un presente inmenso, pero principalmente con un gran futuro”, afirmó.

En ese sentido, destacó los logros alcanzados durante el último año y los desafíos que se vienen: “Tuvimos muy buenas noticias deportivas, instituciones que dejaron bien representada a la ciudad y deportistas que nos van a seguir representando en el país y en el mundo”. Además, subrayó que “el 2026 va a ser un año histórico para el deporte de Rafaela y de Santa Fe, con grandes eventos y con los Juegos Sudamericanos, que nos van a poner de cara al mundo”.

Finalmente, Viotti remarcó el trabajo conjunto entre el Municipio, los clubes y las instituciones: “Estamos escribiendo la historia del deporte rafaelino. Si seguimos trabajando juntos, todos los días, vamos a seguir dejando bien alto el nombre de Rafaela a nivel provincial, nacional e internacional”, y agradeció el esfuerzo diario de deportistas, entrenadores, dirigentes y familias.

La Fiesta del Deporte volvió a consolidarse como un espacio de encuentro y reconocimiento, poniendo en valor el compromiso de los deportistas y de toda la comunidad que acompaña y sostiene el deporte rafaelino, y dejando abierta la puerta a un 2026 que promete ser histórico para la ciudad.