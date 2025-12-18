ATE desafía al Gobierno y convoca a una masiva movilización contra la reforma laboral

ATE convocó a una movilización nacional contra la reforma laboral para este jueves 18 de diciembre.

Rodolfo Aguiar aseguró que el Gobierno no podrá aplicar el protocolo antipiquetes.

La protesta central será en Plaza de Mayo y se replicará en todas las provincias.

El gremio advirtió sobre posibles responsabilidades del Ejecutivo ante eventuales incidentes.

ATE rechazó el tratamiento acelerado del proyecto y lo calificó de “reforma esclavista”.

La iniciativa oficial afectaría a más de 70.000 trabajadores estatales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó el tono de su confrontación con el Gobierno en la antesala de la movilización convocada para este jueves 18 de diciembre y anticipó un escenario de alta tensión política y social. El secretario general del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el Ejecutivo no podrá aplicar el protocolo antipiquetes durante la protesta y ratificó el rechazo frontal a la reforma laboral que se discute en el Congreso. En ese marco, llamó a profundizar el plan de lucha sindical y a sostener la presión en las calles.

La advertencia se produjo durante una reunión del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que se desarrolló en el Hotel Héctor Quagliaro y reunió a representantes de distintas organizaciones del sector público. Allí se resolvió avanzar con una movilización conjunta a Plaza de Mayo, prevista para las 15 horas, como parte de una jornada nacional de protesta contra el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La convocatoria no se limitará a la Ciudad de Buenos Aires. Según lo acordado, la protesta se replicará en todas las provincias, con concentraciones frente a las casas de Gobierno locales. La estrategia apunta a amplificar el reclamo y a mostrar un rechazo federal a la iniciativa oficial, en un contexto de creciente conflictividad sindical y política.

Uno de los ejes centrales del discurso de Aguiar fue la crítica al protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El dirigente sindical calificó la medida como una maniobra discursiva sin posibilidad de aplicación concreta. “La nueva ministra vende humo con el protocolo. Sabe perfectamente que el 18 no lo podrá aplicar”, afirmó ante los representantes gremiales. Según sostuvo, la magnitud de la movilización y el carácter inconstitucional de la normativa impedirán que las fuerzas de seguridad actúen bajo esos lineamientos.

En ese sentido, Aguiar responsabilizó de manera directa al Gobierno nacional y a la ministra de Seguridad por cualquier incidente que pudiera producirse durante la jornada. Recordó, además, que distintos organismos internacionales ya advirtieron en el pasado sobre el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales en la Argentina, un antecedente que, según el gremio, agrava el escenario y eleva la preocupación por el accionar policial.

El rechazo a la reforma laboral fue el otro punto fuerte del encuentro. Aguiar cuestionó el tratamiento legislativo acelerado del proyecto y lo calificó como una “reforma esclavista”. “No vamos a permitir un debate exprés en el Congreso”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la única forma de frenar la iniciativa es con los trabajadores movilizados. Para ATE, la discusión parlamentaria carece de la profundidad necesaria para una norma que, aseguran, modificará de manera sustancial las condiciones laborales.

Desde el sindicato señalaron que las medidas de fuerza habían sido anunciadas incluso antes de conocerse el texto definitivo del proyecto. Sin embargo, advirtieron que la versión final superó las previsiones negativas iniciales. Según los cálculos del gremio, la reforma afectaría de manera directa a más de 70.000 trabajadores estatales alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, lo que incrementó el nivel de alarma dentro del sector.

La movilización de este jueves se inscribe en una escalada de tensión entre el Gobierno y los sindicatos estatales, que ven en la reforma laboral un punto de inflexión en la relación con el Ejecutivo. Mientras el oficialismo busca avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo, los gremios apuestan a la protesta y a la judicialización como herramientas para frenar la iniciativa. El resultado de la jornada será clave para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo y el margen de maniobra del Gobierno en un escenario cada vez más polarizado.