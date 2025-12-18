Fiestas con más luces y menos ruido

La Municipalidad de Rafaela, a través del programa por los Derechos de los Animales (PRADA) y el Instituto para el Desarrollo Sustentable, impulsa una campaña de concientización enmarcada en la Ordenanza N°5.081, sancionada en 2019, que declara a Rafaela como "Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica".

Año tras año, el objetivo es comprometer a la comunidad para promover un cambio natural en la manera de celebrar y expresar la alegría durante fechas tan significativas. Por ello, se convoca a celebrar las próximas fiestas cuidando a los sectores más vulnerables de la población y a los animales, optando por rituales más amigables y evitando el uso de pirotecnia, especialmente sonora.

Daños provocados por la pirotecnia

El uso de pirotecnia afecta especialmente a adultos mayores, bebés, animales, personas dentro del espectro autista, personas con discapacidad o hipersensibilidad sensorial, así como a quienes padecen enfermedades agravadas por el ruido y la contaminación acústica.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran el miedo, el estrés, las palpitaciones, taquicardia, la afectación del sistema inmunológico y el empeoramiento de cuadros de salud preexistentes.

Además, la manipulación incorrecta de pirotecnia puede provocar lesiones graves, como mutilaciones, fracturas, luxaciones, heridas, lesiones oculares, pérdida auditiva por perforación del tímpano y quemaduras de diversa gravedad. Su uso también puede ocasionar daños materiales en bienes públicos y privados, incendios en zonas arboladas, vehículos calcinados, toldos incendiados y un impacto negativo en el ambiente debido a la contaminación sonora y ambiental.

Alcance de la normativa

Ordenanza Nº 5081 prohíbe la tenencia, venta, acopio, exhibición y expendio al público ?de manera onerosa o gratuita? de bombas de estruendo de una pulgada o más, así como de otros productos de igual o mayor poder explosivo, aun cuando cuenten con fabricación autorizada.

Asimismo, se prohíbe la venta de pirotecnia a menores de 16 años y la elaboración, comercialización, tenencia y uso de cualquier artefacto pirotécnico que no esté calificado como "de venta libre" por Fabricaciones Militares.

Denuncias

Por consultas o denuncias sobre casos o locales que estén vendiendo pirotecnia sonora, los ciudadanos se pueden comunicar con el área de Protección Comunitaria, que cuenta con un teléfono de guardia las 24 horas (03492) 502030 para que el municipio realice los procedimientos correspondientes.

Propuestas alternativas

Entre las opciones para reemplazar el uso de pirotecnia se destacan: Colocar globos en distintos espacios de la casa, a modo de pequeñas piñatas, realizar juegos con luces LED o luces de colores en ambientes oscuros, usar ropa blanca o pinturas flúor que brillen en la oscuridad.

Cada persona puede orientar sus acciones para reducir el impacto ambiental y social que se genera durante las celebraciones.