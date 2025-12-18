Indiana Cubero presentó a su nuevo novio

Indiana Cubero ha hecho pública su nueva relación con Thiago Silvero, un futbolista de Vélez Sarsfield considerado una prometedora figura del fútbol argentino, que se perfila para jugar en Europa en un futuro cercano.

La joven, hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, presentó a su pareja de manera sencilla a través de una foto compartida en redes sociales, donde se les ve disfrutando de una cena. El defensor de 19 años, destacado por su versatilidad y habilidades técnicas, ha sido señalado por expertos como un futuro talento en el fútbol internacional.

Silvero, quien comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Vélez, ha demostrado su capacidad adaptándose a diferentes esquemas tácticos, lo que le ha permitido ganarse un lugar en el primer equipo y ser parte de las selecciones juveniles argentinas.

La confirmación de su relación ha captado la atención tanto del ámbito deportivo como del espectáculo, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de Indiana Cubero. En su publicación, el futbolista escribió: "El comienzo de algo muy lindo. Te amo, mi compañera", reflejando el inicio de esta nueva etapa juntos.