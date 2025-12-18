El McLaren campeón de la Fórmula 1 en Argentina

Una réplica del monoplaza campeón de Fórmula 1 de McLaren llegó a Argentina como parte de una gira promocional destinada a acercar el automovilismo a los aficionados locales. Este auto, que representa el título logrado en la última temporada, se exhibe actualmente en Buenos Aires y continuará su recorrido por la costa atlántica.

La muestra cuenta con entrada libre y gratuita, y ofrece a los asistentes la oportunidad de observar de cerca el monoplaza que llevó al equipo británico al campeonato, con el piloto Lando Norris como una de sus principales figuras. Además de la exhibición del vehículo, el evento incluye simuladores y espacios interactivos.

Después de su estancia en Buenos Aires, donde estará disponible en el Shopping DOT desde el 18 hasta el 23 de diciembre, la exhibición se trasladará al Paseo Aldrey de Mar del Plata, donde se podrá visitar del 26 de diciembre al 3 de enero. La iniciativa busca atraer tanto a turistas como a fans del automovilismo durante la temporada de verano.