Horacio Zeballos se convirtió en el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha proclamado al argentino Horacio Zeballos como Campeón del Mundo, un hito significativo para el tenis argentino. Zeballos, junto a su compañero de dobles, el español Marcel Granollers, se convirtió en el primer tenista de sus respectivos países en recibir esta distinción en dobles masculinos.

Este reconocimiento refleja el notable desempeño de la pareja a lo largo del 2025, donde se consolidaron como una de las más competitivas del circuito. Uno de los logros más destacados fue alcanzar el número uno del Ranking ATP a principios de 2024, siendo Zeballos el primer argentino en lograr esta posición.

Además, este año rompieron su racha de finales perdidas al conquistar su primer Grand Slam en Roland Garros. Posteriormente, obtuvieron su segundo título de Grand Slam en el US Open y sumaron varios títulos ATP, incluyendo el 500 de Basilea, el ATP 250 de Bucarest y el Masters 1000 de Madrid.

La ITF otorga este reconocimiento a un total de 11 jugadores en diversas categorías, y la ceremonia de premiación se llevará a cabo oficialmente en 2026.