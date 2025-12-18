Loly Antoniale reapareció junto a su marido

Loly Antoniale ha regresado a Argentina tras un año y medio de ausencia en las redes sociales. La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien la dio la bienvenida al país.

De Brito reveló que Antoniale ha estado en Argentina desde hace un mes, normalmente visita Córdoba para pasar las fiestas con su madre, esta vez acompañada por su esposo, Walter Mercuri. Mercuri es un argentino que trabaja como representante de artistas en Miami, donde la pareja reside de manera permanente.

El conductor de "El ejército de LAM" compartió una foto reciente de la pareja, que también incluye al músico Marco Antonio Solís, y destacó que están en Córdoba para celebrar las festividades. Sin embargo, añadió que Antoniale ha estado esquivando las llamadas de sus contactos.