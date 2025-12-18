Dolor en Ecuador: asesinaron a un futbolista de Barcelona de Guayaquil

Mario Pineida, futbolista ecuatoriano del Barcelona SC, fue asesinado el miércoles en Guayaquil, lo que ha causado una fuerte conmoción en el ámbito deportivo de Sudamérica.

El lateral izquierdo, de 33 años, fue víctima de un ataque a plena luz del día. Según la agencia AFP, Pineida fue sorprendido junto a su pareja al salir de una carnicería, donde varios sicarios dispararon en su contra, dejándolos sin vida en el lugar.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente las causas del ataque, varios medios ecuatorianos sugieren que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, un problema creciente en la región.

El club Barcelona SC confirmó la trágica noticia a través de un comunicado, expresando su profundo pesar y solidaridad hacia la familia del jugador. "Estamos consternados y enlutados como familia barcelonista", señaló la institución.

Además, el club ha anunciado que informará sobre los actos conmemorativos en honor a Pineida y solicitó a los hinchas que levanten oraciones por su descanso y el bienestar de sus seres queridos.

Trayectoria de Mario Pineida

Nacido el 6 de julio de 1992, Mario Pineida inició su carrera en el Independiente José Terán, pero alcanzó su mayor reconocimiento en el Barcelona SC. Su trayectoria también incluyó cesiones al Fluminense de Brasil y al Club El Nacional en Ecuador. A nivel internacional, Pineida representó a la selección ecuatoriana en ocho ocasiones, participando en amistosos, Eliminatorias para el Mundial 2018 y un partido de la Copa América 2021 contra Brasil.