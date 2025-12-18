El emotivo mensaje del preparador físico de Colapinto

Franco Colapinto, piloto titular de Fórmula 1, se prepara para su primera pretemporada tras completar su debut en 2025. Su preparador físico, Miguel Presencia, compartió un emotivo mensaje en Instagram para reflexionar sobre esta experiencia y anticipar el próximo año.

"2025. Primera temporada de F1 completada. Aprendizaje constante y momentos inolvidables", escribió Presencia, acompañado de fotografías que muestran a Colapinto en el paddock de Alpine y en diversas actividades, luciendo la camiseta de la Selección Argentina junto a sus representantes, y compartiendo momentos con el productor musical Bizarrap y el exjugador de pádel Fernando Belasteguín.

En su publicación, Presencia extendió su agradecimiento: "Gracias por la confianza y por darme la oportunidad de compartir este proceso en un momento tan importante de tu carrera. Vamos a seguir dando el máximo. ¡A por todo!". El mensaje concluyó con una referencia al 2026, expresando optimismo para la próxima temporada.

Entre los comentarios, destacó el de Aníbal Colapinto, padre del piloto, quien elogió a Presencia: "Sos un grande Miguel. Gracias por cuidar a Franco. A por todo en el 2026". Belasteguín también comentó, reconociendo la profesionalidad de Presencia.

La temporada 2026 de Fórmula 1 arrancará con el Gran Premio de Australia, programado del 6 al 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.