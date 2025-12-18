El equipo SG grabó su nombre en la historia al derrotar a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental 2025, en un emocionante encuentro que terminó 1-1 y se resolvió en una tanda de penales. Matvey Safonov, arquero ruso del Paris Saint-Germain, destaca como héroe al detener cuatro penales cruciales.

Dominio inicial del PSG

Desde el comienzo del partido, el Paris Saint-Germain mostró un mayor control, mientras que Flamengo pareció nervioso. Una jugada desafortunada entre Georgian De Arrascaeta y el arquero Agustín Rossi dejó la pelota suelta, aunque fue anulada por el VAR. El PSG aprovechó la situación y, en el minuto 45, Desiré Doué asistió a Kvicha Kvaratskhelia, quien anotó el primer gol del partido, impulsando a su equipo al descanso con una ventaja de 1-0.

Flamengo empata, pero sufre un error crucial

En el segundo tiempo, Flamengo se mostró más agresivo y logró el empate tras una falta de Marquinhos sobre De Arrascaeta. Jorginho, volante ítalobrasilero, convirtió el penal y restauró la paridad. A medida que el partido avanzaba, ambos equipos intercambiaron oportunidades; sin embargo, Flamengo ejerció mayor presión en los minutos finales. En un momento dramático, Marquinhos falló un gol casi seguro en el último minuto del tiempo reglamentario.

Matvey Safonov: el héroe inesperado del PSG

Matvey Safonov, de 26 años, se convirtió en el héroe del PSG tras su destacada actuación en la tanda de penales. El arquero, quien llegó al club en la temporada 2024/25 y había disputado 21 partidos, aprovechó la oportunidad tras la lesión de Lucas Chevallier. Con su desempeño en la final, Safonov se posiciona como una figura clave en la historia del PSG.