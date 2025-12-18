El nuevo régimen cambiario reabre el debate del carry trade y enfría el entusiasmo del mercado

El cambio en el esquema cambiario reavivó el debate sobre la conveniencia del carry trade.

El dólar dejó de estar anclado y volvió a moverse con mayor flexibilidad.

La eliminación del ajuste fijo del 1% redujo la previsibilidad cambiaria.

Las tasas en pesos no reflejan, por ahora, un premio suficiente por el mayor riesgo.

Muchos inversores optaron por desarmar o reducir posiciones de carry trade.

El carry no desaparece, pero queda limitado a estrategias puntuales y de corto plazo.

El anuncio del Banco Central sobre el cambio en el esquema cambiario volvió a sacudir una de las estrategias favoritas del mercado financiero en los últimos meses: el carry trade. La pregunta que atraviesa hoy a las mesas de dinero no es si la operatoria en pesos puede seguir existiendo, sino si el nuevo contexto justifica el riesgo asumido frente a un retorno que aparece cada vez más acotado. La reacción inmediata del dólar, que dejó atrás la rigidez previa, terminó de encender las dudas.

Tras los anuncios, todas las cotizaciones del dólar mostraron una recuperación sincronizada. El blue se afirmó en torno a los $1.500, el MEP superó ese nivel, el contado con liquidación se acercó a los $1.545 y el mayorista avanzó hacia la zona de $1.450. No hubo un salto abrupto, pero sí un movimiento claro: el tipo de cambio dejó de estar anclado y volvió a competir de manera directa contra los rendimientos en pesos.

El cambio de fondo fue la eliminación del ajuste automático del 1% mensual en las bandas cambiarias, que ahora pasarán a indexarse por inflación. En términos prácticos, el esquema abandona al dólar como ancla nominal y habilita una mayor flexibilidad cambiaria. El nuevo régimen prioriza la acumulación de reservas y reduce la previsibilidad que había sostenido al carry durante gran parte del año.

Durante meses, la estrategia se apoyó en un dólar que avanzaba muy por debajo de la inflación, lo que funcionaba como un “seguro implícito” para quienes se posicionaban en instrumentos en pesos. Ese resguardo desaparece con el nuevo esquema. Para muchos asesores financieros, la señal del Gobierno es clara: la prioridad dejó de ser la desinflación a cualquier costo y pasó a ser la sostenibilidad de las reservas internacionales.

Los informes privados coinciden en que el techo de la banda cambiaria queda ahora sensiblemente más alto que bajo el esquema anterior. Esto elimina el sesgo apreciatorio del tipo de cambio y habilita una depreciación real gradual. En ese marco, el carry deja de ser una estrategia defensiva y pasa a convertirse en una apuesta que requiere mayor precisión y timing.

Desde la teoría económica, un aumento en la devaluación esperada debería traducirse en tasas más altas para compensar el riesgo cambiario. Sin embargo, la práctica muestra matices. La curva de tasas en pesos no refleja, por ahora, una suba significativa en los rendimientos de corto plazo. Las LECAPs y BONCAPs mantienen tasas relativamente estables, lo que sugiere que el mercado aún no exige un premio suficiente por el mayor riesgo.

En el tramo medio de la curva, los rendimientos se ubican en torno al 27% y 29% anual, mientras que recién en los vencimientos largos aparecen tasas más elevadas. Aun así, los informes advierten que la curva de tasa fija luce frágil, especialmente en un contexto donde el dólar volvió a moverse con mayor volatilidad.

La consecuencia es un repliegue táctico. Muchos operadores optaron por reducir o directamente desarmar posiciones de carry trade, no porque descarten que las tasas puedan ganarle al dólar en algún tramo, sino porque el riesgo asumido dejó de justificar el retorno esperado. Las estrategias en pesos se volvieron más selectivas y concentradas en horizontes muy cortos o en apuestas de compresión de tasas.

El mercado cambiario refuerza esta cautela. La suba coordinada de los dólares financieros refleja que el mercado internalizó un nuevo escenario: menor probabilidad de ventas forzadas de reservas, pero un tipo de cambio con mayor margen de movimiento. Con el dólar nuevamente en carrera, el atractivo de los pesos se diluye con rapidez.

Aun así, el carry no quedó completamente descartado. Algunos operadores sostienen que, mientras no haya un salto discreto del tipo de cambio y la inflación continúe desacelerándose, podrían existir oportunidades puntuales en estrategias muy cortas. Incluso se especula con una leve suba de tasas que mejore el rendimiento en pesos sin cerrar del todo la puerta a la operatoria.

El diagnóstico dominante, sin embargo, es claro. El carry trade dejó de ser una apuesta cómoda y masiva. El nuevo régimen cambiario elevó la incertidumbre y redujo el premio. Hoy, el mercado parece más dispuesto a esperar señales antes de volver a cargar posiciones en pesos. La estrategia sigue viva, pero ya no es para cualquiera ni en cualquier momento.