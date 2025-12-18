El Gobierno habilitó certificaciones internacionales para importar sin repetir controles locales

El Gobierno permitirá importar mercaderías con certificaciones internacionales sin repetir controles locales.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 892/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Apunta a simplificar trámites y cumplir compromisos asumidos ante la OMC.

Alcanza a productos regulados por ANMAT y SENASA, con requisitos específicos.

Quedan excluidos alimentos, medicamentos, armas, mercaderías usadas y productos primarios.

La Aduana mantendrá controles por análisis de riesgo y habrá sanciones ante irregularidades.

El Gobierno oficializó este miércoles una nueva medida orientada a la desburocratización del comercio exterior al permitir que las mercaderías importadas puedan ingresar y comercializarse en la Argentina con certificaciones internacionales, sin la necesidad de duplicar controles técnicos en el ámbito local. La decisión quedó formalizada a través del Decreto 892/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se inscribe en la estrategia oficial de simplificación regulatoria y reducción de costos para el intercambio comercial.

La norma establece que las exigencias técnicas requeridas para la importación se considerarán cumplidas cuando los productos cuenten con certificaciones válidas emitidas en países o grupos de países de referencia, que fueron detallados en un anexo del decreto. También se aceptarán avales de organismos certificadores y laboratorios acreditados, tanto nacionales como internacionales, siempre que acrediten el cumplimiento de las mismas normas técnicas y de calidad exigidas o reconocidas por la Argentina.

Según el texto oficial, el objetivo central es eliminar controles redundantes, agilizar los procedimientos y facilitar el acceso de mercaderías al mercado interno. La medida, además, se alinea con los compromisos asumidos por el país en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos multilaterales incorporados a la legislación nacional mediante la Ley 24.425.

El decreto habilita la utilización de certificados emitidos por autoridades oficiales extranjeras, organismos certificadores reconocidos o informes de ensayo de laboratorios acreditados. En todos los casos, la documentación deberá demostrar que el producto cumple con estándares técnicos equivalentes a los exigidos en el país. La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía quedó facultada para establecer mecanismos alternativos de validación cuando lo considere necesario.

Uno de los puntos relevantes de la norma es su alcance sobre productos bajo control de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En estos casos, la regulación se limita a los mecanismos de acreditación técnica para la importación y comercialización de categorías específicas, como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, artículos de higiene personal, perfumes, productos domisanitarios y dispositivos de diagnóstico in vitro que no requieran cadena de frío.

Para este tipo de mercaderías, se exige que estén autorizadas para su consumo o uso en al menos uno de los países de referencia o que cuenten con certificaciones oficiales o ensayos que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas vigentes en la Argentina. La medida no modifica los estándares sanitarios, sino que simplifica la forma de demostrar su cumplimiento.

El decreto también alcanza a productos bajo la órbita del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), como fitosanitarios y productos veterinarios. En estos casos, además de cumplir con los requisitos generales, los importadores deberán presentar una declaración jurada en la que garanticen que los bienes no representan riesgos para la salud humana, animal ni para el territorio nacional.

La norma establece una serie de exclusiones explícitas. Quedan fuera del régimen las armas, explosivos y sustancias químicas; las mercaderías usadas o reacondicionadas; los productos cuya comercialización esté prohibida en el país; los alimentos regulados por el Código Alimentario Argentino; los medicamentos; los fertilizantes y aquellos bienes alcanzados por regímenes especiales. También se excluyen los productos sin procesamiento industrial, como semillas, frutas, ganado, carnes y otros subproductos silvoagropecuarios contemplados en los acuerdos sanitarios de la OMC.

En materia de control, el decreto aclara que la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), continuará realizando los controles habituales a través de los sistemas de selectividad y análisis de riesgo, sin incorporar nuevos esquemas de verificación. Ante irregularidades, incumplimientos o falsificaciones, se aplicarán las sanciones penales y administrativas previstas en la normativa vigente.

La disposición instruye a los organismos del Sector Público Nacional a adecuar sus normas y sistemas en un plazo máximo de 30 días. La medida comenzará a regir 60 días después de su publicación y fue firmada por el presidente Javier Milei junto a los principales integrantes del gabinete económico y sanitario.