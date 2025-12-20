La Justicia confirmó que Mauro Icardi va a pasar Navidad con sus hijas

Mauro Icardi podrá celebrar la Navidad junto a sus hijas, gracias a un fallo judicial que define la distribución de los días festivos entre él y su exesposa, Wanda Nara. El juez ha establecido que las niñas pasarán la Nochebuena y el 25 de diciembre con su padre, mientras que el Año Nuevo será con su madre.

La información fue confirmada durante el programa de televisión "Intrusos" por la periodista Paula Varela, quien indicó que la resolución fue comunicada por los abogados del futbolista. “El juez ha decidido que las nenas pasarán Navidad con Mauro Icardi”, señaló Varela.

Este fallo asegura que las menores puedan disfrutar de momentos con ambos padres sin interferencias en el calendario festivo. La decisión fue solicitada por los letrados de ambas partes para aclarar cómo se distribuirían los días de celebración.

Desde la confirmación, han surgido especulaciones sobre los planes de Icardi para las festividades. En "Intrusos", el panelista Pablo Layus sugirió la posibilidad de que el jugador viaje a Rosario para reunirse con su familia durante su estadía en Argentina. La situación genera expectativas sobre cómo Icardi organizará su tiempo con sus hijas en esta Navidad.