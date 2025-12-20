El oficialismo avanzó en el Senado con la ley de Inocencia Fiscal en medio de cuestionamientos opositores

Avance del oficialismo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado

Dictamen favorable para tratar la ley de Inocencia Fiscal el 26 de diciembre

Cuestionamientos del bloque Justicialista por la conformación de la comisión

Respaldo general al proyecto con reparos sobre el régimen de multas

Compromiso del oficialismo de analizar correcciones mediante una ley corta

Cambios profundos en el régimen penal tributario y en la fiscalización impositiva

El oficialismo dio un nuevo paso para acelerar el tratamiento de la ley de Inocencia Fiscal en el Senado, al conformar la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y emitir dictamen favorable al proyecto que busca llevar al recinto el próximo viernes 26 de diciembre. La reunión, breve y cargada de tensión política, se desarrolló sin la presencia de los senadores del bloque Justicialista, que volvió a cuestionar la integración de las comisiones y la forma en que se toman las decisiones parlamentarias.

El encuentro duró menos de treinta minutos y contó con el quórum necesario gracias a la presencia de legisladores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y partidos provinciales. Ante la ausencia del peronismo, el oficialismo y sus aliados eligieron por unanimidad como presidente de la Comisión al senador libertario Juan Carlos Pagotto. La designación fue uno de los puntos más controvertidos de la jornada, ya que desde la principal bancada opositora consideran que el armado de la comisión viola el reglamento interno del Senado.

El único senador del peronismo que se hizo presente fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra inmediatamente después de la designación de Pagotto para dejar sentada la postura de su bloque. El legislador cuestionó la conformación de la comisión por entender que no respeta los criterios de proporcionalidad ni de representación y anticipó que el Justicialismo volverá a impugnarla. Además, sostuvo que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, no tiene facultades para definir de ese modo la integración de las comisiones sin una decisión del pleno del cuerpo.

Más allá de las críticas, el oficialismo logró avanzar con el único tema incluido en el temario: el proyecto de ley en revisión sobre el Régimen Penal Tributario, conocido popularmente como “dólares en el colchón”. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción, propone un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y los contribuyentes, al partir del principio de inocencia fiscal y modificar los criterios de fiscalización y penalización.

Durante el debate, los senadores presentes manifestaron un respaldo general al proyecto. Sin embargo, surgieron reparos puntuales desde el radicalismo, especialmente en relación con el régimen de multas. El senador Maximiliano Abad celebró el cambio de paradigma que propone la norma, al dejar atrás la presunción de evasión sobre los contribuyentes, pero cuestionó la fuerte actualización de los montos y la falta de diferenciación entre pequeños, medianos y grandes contribuyentes. También planteó la necesidad de que el sistema de sanciones tenga reglas claras y previsibles.

En la misma línea se expresó Eduardo “Peteco” Vischi, quien advirtió que, si bien el proyecto actualiza los montos, no incorpora un mecanismo automático de ajuste por inflación, lo que podría volver a desactualizar rápidamente las sanciones y obligar a nuevas reformas legislativas. Para el radicalismo, ese punto debería ser corregido en la reglamentación o mediante modificaciones posteriores.

La respuesta del oficialismo llegó a través de Patricia Bullrich, quien se mostró abierta a analizar los planteos durante las sesiones ordinarias. La funcionaria aseguró que el Gobierno está dispuesto a discutir una diferenciación de multas según el tamaño de los contribuyentes y la posibilidad de que los montos sean acordes a la realidad económica. No obstante, remarcó la necesidad de aprobar la ley en el corto plazo y se comprometió a impulsar una “ley corta” que permita corregir esos aspectos.

El propio Pagotto respaldó esa postura y coincidió en la conveniencia de incorporar algún índice de actualización para evitar reformas permanentes. Sin embargo, sostuvo que la urgencia está dada por los valores actuales y la necesidad de poner en marcha el nuevo régimen. Con ese escenario, el oficialismo apuesta a lograr la sanción definitiva antes de fin de año y consolidar una de las reformas tributarias centrales de su agenda.