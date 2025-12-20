Con Milei cayó drásticamente la pobreza y la indigencia

El Ministerio de Capital Humano del Gobierno de Javier Milei ha informado sobre la disminución de los índices de pobreza e indigencia en Argentina, según proyecciones elaboradas a partir de datos oficiales.

Durante el tercer trimestre de 2025, la pobreza se situó en el 27,5%, lo que representa una caída de 10,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, cuando alcanzó el 38,3%. Esta cifra fue obtenida del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) utilizando el Informe de Distribución de Ingresos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Desde el inicio del mandato de Milei, la pobreza ha disminuido un total de 27,3 puntos porcentuales, considerando que en el primer trimestre de 2024 había alcanzado un pico del 54,8% debido a la crisis económica heredada.

Además, el informe señala una reducción en los niveles de indigencia, que se ubicó en el 5,4% durante el tercer trimestre de 2025, frente al 9,2% del año anterior, marcando una disminución de 3,8 puntos porcentuales. Desde el inicio del actual gobierno, la pobreza extrema se ha reducido en 14,8 puntos porcentuales, indicando que millones de personas han salido de la indigencia.

El comunicado del Ministerio incluye una gráfica que resume estos cambios positivos, destacando la tendencia descendente en los índices sociales en los últimos trimestres. La cartera enfatiza que estas cifras reflejan una mejora sostenida en las condiciones sociales y el impacto positivo sobre los sectores más vulnerables de la población.