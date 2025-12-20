Mársico comparte criterios del Centro Comercial para incentivar nuevas inversiones

El Concejal Lisandro Mársico expresó su coincidencia con el Centro Comercial e Industrial en relación a la propuesta que la Institución formulara en su momento sobre el Régimen Local de Incentivo a Nuevas Inversiones Privadas.

Cabe aclarar que el proyecto que envió el Departamento Ejecutivo Municipal al Concejo, se encuentra en la Comisión de Gobierno y que ya han mantenido un encuentro los diferentes actores: el Centro Comercial, que tiene elaborada su propuesta, Bryan Mayer que había ingresado un proyecto en el órgano Legislativo (RIMI), funcionarios municipales y los ediles, por lo que en principio ahora queda avanzar con algunas de las ideas o amalgamarlas.

“Habiendo tomado contacto con lo propuesto por el Centro Comercial e Industrial, concuerdo con la mayoría de los lineamientos que plantean; han armado una iniciativa que tiende a fomentar la radicación y ampliación de los emprendimientos productivos, comerciales, industriales, de servicios, agropecuarios y tecnológicos, que tiende a beneficiar la instalación de inversiones en nuestra Ciudad”, aseveró el edil demoprogresista.

“La propuesta del Intendente Viotti, es limitada y necesitamos un gobierno municipal más abierto de cara a una coyuntura que en este aspecto se muestra permeable a nuevas inversiones en la Ciudad, lo cual es necesario, e imprescindible, así como también el fomento para la creación de nuevos puestos de trabajo, a la vez, que debemos alivianar la carga tributaria para quienes deciden invertir en Rafaela con capacidad instalada”, sostuvo Lisandro Mársico

“Cuando hago referencia a la carga tributaria es en relación al Derecho Registro e Inspección, Derecho de Construcción, entre otras contribuciones que debemos bonificar para quienes estén o no radicados en Rafaela, pero lógicamente que los beneficios serán mejores para las empresas locales, que desarrollen proyectos de inversión que expandan la producción en los diferentes rubros”, manifestó el concejal pedepista.