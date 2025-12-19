Descubrió un error en una app de comida y consiguió mil pedidos sin pagar un peso

Un hombre de 38 años fue arrestado en Nagoya, Japón, tras realizar más de 1.000 pedidos a una aplicación de entrega de comida, Demae-can, sin pagar durante dos años. El detenido, Takuya Higashimoto, aprovechó un fallo en el sistema para solicitar reembolsos por entregas que nunca recibió.

Las autoridades estiman que el fraude ascendió a más de 3,7 millones de yenes, aproximadamente 24.000 dólares. Higashimoto creó 124 cuentas utilizando nombres y direcciones falsos, y se registró con tarjetas prepago que cancelaba para evitar ser rastreado.

El caso salió a la luz después de que repartidores y establecimientos reportaran reembolsos sospechosos. Demae-can señaló que las tácticas del acusado fueron sistemáticas, lo que dificultó su identificación.

Durante su interrogatorio, Higashimoto confesó que comenzó a utilizar el método por curiosidad y que se volvió adicto a la práctica tras los primeros éxitos. “No podía parar después de ver que funcionaba”, reconoció a la policía.

En respuesta a este incidente, Demae-can anunció la implementación de un sistema de alertas para detectar comportamientos fraudulentos y mejorar la seguridad de su plataforma, generando así un debate en Japón sobre la necesidad de controles más estrictos en aplicaciones de reparto.