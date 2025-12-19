¿Cuánto deberá pagar Franco Colapinto para competir en la Fórmula 1 en 2026?

La temporada 2025 de Fórmula 1 fue desafiante para el piloto argentino Franco Colapinto, quien experimentó altibajos en su rendimiento, especialmente con el monoplaza de Alpine. A pesar de no lograr un año destacado, su desempeño le ha valido la continuidad en la escudería francesa para 2026.
Sin embargo, Colapinto se enfrenta a un costo significativo para seguir compitiendo. La Fórmula 1 opera con un riguroso sistema de cuotas de inscripción, que exige a los pilotos abonar una suma considerable a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para renovar su Superlicencia, esencial para participar en la categoría.
El monto básico que Colapinto debe pagar es de 13,881 dólares, ya que no sumó puntos en la última temporada. En contraste, su compañero Pierre Gasly, quien logró 22 puntos, deberá desembolsar 75,559 dólares.
Por lo general, estos costos son asumidos por las escuderías, eximiendo a los pilotos de estas cuotas. A continuación, se detallan los montos que deberán abonar otros pilotos de la Fórmula 1:
- Lando Norris: US$ 1,199,760
- Max Verstappen: US$ 1,194,153
- Oscar Piastri: US$ 1,163,315
- George Russell: US$ 908,196
- Charles Leclerc: US$ 692,327
- Lewis Hamilton: US$ 451,227
- Kimi Antonelli: US$ 434,406
- Alex Albon: US$ 218,536
- Carlos Sainz: US$ 193,304
- Fernando Alonso: US$ 170,877
- Nico Hülkenberg: US$ 154,057
- Isack Hadjar: US$ 154,057
- Oliver Bearman: US$ 134,431
- Esteban Ocon: US$ 120,414
- Liam Lawson: US$ 120,414
- Yuki Tsunoda: US$ 106,397
- Lance Stroll: US$ 106,397
- Pierre Gasly: US$ 75,559
- Gabriel Bortoleto: US$ 67,148
- Franco Colapinto: US$ 13,881
- Arvid Lindblad: US$ 13,881
- Sergio Pérez: US$ 13,881
- Valtteri Bottas: US$ 13,881
La temporada 2026 se avecina con importantes desafíos financieros para los pilotos, mientras buscan demostrar su valía en la pista.