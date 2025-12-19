¿Cuánto deberá pagar Franco Colapinto para competir en la Fórmula 1 en 2026?

La temporada 2025 de Fórmula 1 fue desafiante para el piloto argentino Franco Colapinto, quien experimentó altibajos en su rendimiento, especialmente con el monoplaza de Alpine. A pesar de no lograr un año destacado, su desempeño le ha valido la continuidad en la escudería francesa para 2026.

Sin embargo, Colapinto se enfrenta a un costo significativo para seguir compitiendo. La Fórmula 1 opera con un riguroso sistema de cuotas de inscripción, que exige a los pilotos abonar una suma considerable a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para renovar su Superlicencia, esencial para participar en la categoría.

El monto básico que Colapinto debe pagar es de 13,881 dólares, ya que no sumó puntos en la última temporada. En contraste, su compañero Pierre Gasly, quien logró 22 puntos, deberá desembolsar 75,559 dólares.

Por lo general, estos costos son asumidos por las escuderías, eximiendo a los pilotos de estas cuotas. A continuación, se detallan los montos que deberán abonar otros pilotos de la Fórmula 1:

Lando Norris: US$ 1,199,760

Max Verstappen: US$ 1,194,153

Oscar Piastri: US$ 1,163,315

George Russell: US$ 908,196

Charles Leclerc: US$ 692,327

Lewis Hamilton: US$ 451,227

Kimi Antonelli: US$ 434,406

Alex Albon: US$ 218,536

Carlos Sainz: US$ 193,304

Fernando Alonso: US$ 170,877

Nico Hülkenberg: US$ 154,057

Isack Hadjar: US$ 154,057

Oliver Bearman: US$ 134,431

Esteban Ocon: US$ 120,414

Liam Lawson: US$ 120,414

Yuki Tsunoda: US$ 106,397

Lance Stroll: US$ 106,397

Pierre Gasly: US$ 75,559

Gabriel Bortoleto: US$ 67,148

Franco Colapinto: US$ 13,881

Arvid Lindblad: US$ 13,881

Sergio Pérez: US$ 13,881

Valtteri Bottas: US$ 13,881

La temporada 2026 se avecina con importantes desafíos financieros para los pilotos, mientras buscan demostrar su valía en la pista.