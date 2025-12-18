Kylian Mbappé ganó un juicio histórico contra el PSG

Kylian Mbappé logró una victoria judicial significativa contra el Paris Saint-Germain (PSG) tras un fallo del Consejo de Prud’hommes de París que le obliga al club a pagarle 61 millones de euros —equivalentes a más de 70 millones de dólares— por salarios y primas adeudadas. Esta decisión marca un precedente importante en el fútbol profesional y afecta las relaciones laborales en el deporte.

El conflicto surgió tras la salida de Mbappé al Real Madrid, en medio de una creciente tensión con la dirección del PSG. Además de validar la demanda del jugador, el tribunal desestimó las reclamaciones del PSG, que había solicitado 440 millones de euros por daños contractuales, y ordenó a la institución publicar el fallo completo en su página web durante un mes.

La reclamación de Mbappé se centró en pagos pendientes por salarios de abril, mayo y junio de 2024, así como una prima de ética y una prima de firma. Aunque inicialmente había reclamado 263 millones de euros, el tribunal determinó la deuda en 61 millones. Los jueces confirmaron que el PSG no había realizado los pagos, información que ya había sido reconocida por la liga francesa en resoluciones anteriores.

El club argumentó que Mbappé había renunciado a esos pagos mediante un acuerdo informal, pero no presentó pruebas que respaldaran esta afirmación, por lo que fue desestimada. Asimismo, se rechazó la acusación del PSG de que el jugador había ocultado su decisión de no renovar contrato, lo que habría perjudicado una posible transferencia.

Las abogadas de Mbappé destacaron el carácter laborable del fallo, señalando que la sentencia requiere el pago inmediato de los montos adeudados. "El fútbol no es una zona sin ley", añadieron.

El PSG indicó en un comunicado que respetará el fallo, aunque se reserva el derecho a apelar, y afirmó haber actuado "siempre de buena fe”. Mbappé dejó el PSG como jugador libre a mediados de 2024, después de siete temporadas, y su salida coincidió con el primer título de Champions League del club en 2025, sin su figura destacada.