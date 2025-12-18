Balance positivo de la aplicación del Juicio por Jurado en Santa Fe

El secretario de Justicia de la provincia, Santiago Mascheroni, evaluó como "positiva" la implementación del sistema de juicio por jurado en Santa Fe. A modo de balance y en conferencia de prensa, el funcionario consideró que "lo que hoy está, está bien", aunque admitió que debería evaluarse qué institutos y figuras podrían sumarse en el futuro.

"El balance fue positivo por la forma de implementación, por el desafío y la incertidumbre que generaba al principio… El tiempo y la experiencia van a consolidar la instrumentación de este mecanismo", manifestó.

Consultado sobre las eventuales modificaciones que se le pudieran introducir al sistema, Mascheroni aclaró que ello "será responsabilidad de la Legislatura". "Hoy por hoy – sostuvo-, el instituto del Juicio por Jurado está funcionando y ha demostrado seriedad en la forma de resolver el conflicto y el proceso penal. Y es de destacar que se hayan logrado veredictos por unanimidad".

Sobre esa base, no dudó en asegurar que la experiencia "ha sido buena", y celebró que después de muchos años e intentos fallidos, el sistema haya podido ser puesto en marcha en la provincia.

"Hubo muchos intentos y el tema no prosperaba; no había voluntad política o por algo no salía el tema en la Legislatura. Por eso, el Ejecutivo provincial, al mandar el mensaje y habilitar el debate parlamentario, dio un paso importante. Hoy, la ciudadanía lo tiene como propio", destacó.

Consolidarse

Aun así, Mascheroni consideró que se requiere "tiempo" para que el mecanismo logre consolidarse. "Yo creo que lo que hoy está, está bien pero necesita un tiempo más de experiencia para ver qué otros institutos pueden acompañar. Digo esto – acotó- porque ningún código cuando se instrumenta, pone en marcha el 100% de los institutos que prevé. El Código actual del Procedimiento Penal cuando se sancionó en 2007 fue gradual, y recién se puso en práctica totalmente por un decreto del entonces gobernador Antonio Bonfatti en febrero de 2007. Se sancionó, y hasta siete años después, se fueron agregando figuras que no estaban en el Código original. Los códigos son organismos vivos y en este caso, el procedimiento de Juicio por Jurado, también lo es", planteó.

A su criterio, podría incorporarse el mecanismo para evaluar delitos graves vinculados a la cuestión sexual, pero no seguidos de muerte. "En fin, hay muchas cuestiones. Pero evidentemente, este instituto no es para causas menores", concluyó.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.