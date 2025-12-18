Pullaro endurece su postura por el Presupuesto 2026: "Sin universidad pública, yo no hubiese tenido formación"

El debate por el Presupuesto 2026 sumó un capítulo de alto voltaje político tras las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro en Radio Rafaela. El mandatario santafesino se posicionó en la vereda opuesta a la Casa Rosada en temas sensibles como la educación y la previsión social, utilizando su propia biografía como argumento central.

Defensa de la universidad: "Somos hijos de la educación pública"

Pullaro fue categórico al rechazar los intentos de veto y recortes a las leyes de financiamiento universitario. "A nosotros nos parece que la universidad pública hay que defenderla. Yo soy hijo de la universidad pública", expresó.

En la entrevista, recordó sus orígenes en Hughes: "Cuando me fui a Rosario a estudiar, tuve que trabajar desde el primer día porque mis viejos no me podían mantener. Si no hubiese habido educación pública, yo y cientos de miles de argentinos no habríamos tenido una formación universitaria". Para el gobernador, desfinanciar este sector es un "error estratégico" que atenta contra la calidad reconocida a nivel mundial de las universidades argentinas.

El reclamo por el Presupuesto 2026: discapacidad y rutas

El gobernador instruyó a los legisladores nacionales que responden a su gestión a mantener una postura firme en el Congreso. No solo en la defensa de los fondos universitarios, sino también en la Ley de Discapacidad, otro punto que el Ejecutivo Nacional busca ajustar a través del presupuesto. "Es mejor tener un presupuesto que no tenerlo, pero nos hubiese gustado que incluyan los temas de Santa Fe", disparó Pullaro.

Entre las ausencias más graves, enumeró:

-La deuda histórica: Los fondos que Nación adeuda a la provincia (ANSES).

-Rutas Nacionales: El estado de abandono de las arterias nacionales que atraviesan Santa Fe.

-Obras inconclusas: Proyectos con financiamiento federal que permanecen paralizados.

"Lamentablemente, el Gobierno Nacional no tiene en cuenta estas prioridades para Santa Fe", concluyó el mandatario en el aire de la radio, dejando en claro que la relación con el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de fuerte tensión por el reparto de recursos.

