Remiseros y "dideros": Proyecto busca integrar y regular las distintas modalidades de transporte privado

En medio del conflicto entre los remiseros y aplicaciones de transporte como Didi, el Concejo Municipal ha discutido una ordenanza para regular el servicio de transporte privado de pasajeros en la ciudad.

La propuesta abarca remises independientes, aquellos que operan a través de agencias físicas y prestadores que usan plataformas tecnológicas. El proyecto busca integrar y regular las distintas modalidades de transporte privado de pasajeros, creando un marco regulatorio unificado que abarca tanto el servicio de remises como el de aplicaciones.

Durante el debate, se abordaron requisitos de registro, tarifas, condiciones para altas y bajas en el registro, además de los derechos y obligaciones de los prestadores. El proyecto, que consta de 40 artículos, ha sido modificado a raíz de aportes de diversos bloques políticos para equilibrar las necesidades del sector tradicional y la nueva realidad del transporte mediante aplicaciones.