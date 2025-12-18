Sueldo de los concejales: Se juntó el peronismo y el oficialismo y todo queda como era entonces

En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal aprobó modificaciones en el régimen de dietas de los concejales, un tema que siempre genera interés en la agenda política local.

El debate surgió a raíz de un proyecto del bloque La Libertad Avanza (LLA), que proponía fijar la dieta de los ediles en el equivalente a dos veces el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con actualizaciones automáticas en enero y junio. Además, la propuesta indicaba que el pago de dietas no generaría derecho a aguinaldo y que la remuneración de los secretarios de bloque sería del 50% de la dieta del concejal, es decir, un RIPTE.

Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo necesario y el Concejo optó por un esquema alternativo, acordado entre otros sectores.

El nuevo régimen permite a los concejales elegir entre dos modalidades de dieta, debiendo informar su elección a la Presidencia del Concejo Municipal.

Opción A: La dieta se determina a partir de tres asignaciones de categoría 23 del Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas de Santa Fe. Se aplicará un porcentaje variable, cuyo límite inferior será el correspondiente al Personal de Gabinete y el superior el de Secretario. El porcentaje exacto se definirá mediante Resolución Interna. Opción B: Establece una dieta mensual equivalente a un RIPTE, con actualizaciones en enero y julio, utilizando el último dato disponible. Esta opción tampoco otorga derecho al aguinaldo.

Los concejales que elijan la Opción A no necesitarán notificar ningún cambio. Si un edil opta por la Opción B, el salario de su secretario de bloque se fijará en el 50% de la dieta del concejal, equivalente a medio RIPTE. De no optar por esta alternativa, se mantendrá el régimen actual.

Finalmente, se resolvió enviar una copia de la normativa aprobada al Departamento Ejecutivo Municipal, instándolo a evaluar medidas similares para reducir el gasto político.