La CGT convoca a una movilización en Santa Fe contra la reforma laboral y con una fuerte crítica al modelo económico

La ciudad de Santa Fe será escenario este jueves de una movilización sindical en el marco de la marcha nacional convocada por la CGT y ATE en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y al tratamiento “acelerado” del proyecto en el Congreso. En la capital provincial, la concentración comenzará a las 15.45 en la Plaza de la Legislatura, con un acto central a las 16 en Plaza de Mayo.

Desde la CGT Santa Fe, su secretario general Claudio Girardi confirmó que la protesta no estará circunscripta únicamente al movimiento obrero, sino que apunta a convocar a amplios sectores de la sociedad. “No solo van a ir las organizaciones gremiales, sino que estamos invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas que se ven afectados por distintas políticas del Gobierno”, sostuvo.



Reclamos por el presupuesto y el impacto económico

Entre los principales ejes de la convocatoria, Girardi enumeró el desfinanciamiento del sistema universitario, el recorte de políticas públicas para personas con discapacidad y el impacto negativo de la apertura de importaciones sobre la producción nacional. Según advirtió, estas medidas están provocando la destrucción de industrias, pymes y puestos de trabajo.



El dirigente sindical también cuestionó el modelo económico y el actual esquema cambiario. Afirmó que con “un dólar pisado” la economía resulta inviable para la mayoría de los sectores productivos, con excepción de algunas actividades como la minería, el agro de gran escala y el petróleo. En ese marco, señaló que en el país ya se perdieron casi 20.000 pymes y alrededor de 350.000 empleos.

Mensaje al Congreso y postura de los senadores

La movilización en Santa Fe se realizará en simultáneo con la marcha nacional de la CGT, que tendrá réplicas en distintas ciudades del país. El objetivo, explicó Girardi, es “manifestarnos con un documento en conjunto” y enviar “un mensaje claro a los legisladores nacionales sobre qué es lo que no queremos”.

En relación al debate parlamentario, el titular de la CGT local confirmó que el senador Marcelo Lewandowski votará en contra de la reforma laboral y reclamó la misma postura de los otros representantes santafesinos en el Senado. “Les pedimos que voten en contra y que no acompañen una ley tratada a libro cerrado”, remarcó.

Finalmente, Girardi aseguró que la protesta será pacífica y reiteró la convocatoria abierta a toda la ciudadanía. “Siempre va a ser una movilización en paz, con un documento muy duro leído por integrantes del movimiento obrero”, afirmó, y concluyó que desde Santa Fe se expresará un rechazo contundente a la política del Gobierno nacional.

