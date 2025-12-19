Pullaro reclama fondos con palabras y con votos

El gobernador Maximiliano Pullaro, confirmó que los diputados nacionales que le responden no acompañarán el proyecto de Presupuesto 2026 del presidente Javier Milei, en el marco de una postura común acordada por el interbloque Provincias Unidas, debido a que la iniciativa no contempla el pago de deudas previsionales con las provincias, ni asigna fondos suficientes para obras públicas, infraestructura vial y financiamiento universitario.

La decisión se produce mientras Pullaro condiciona el diálogo político con la Casa Rosada al reconocimiento formal de una deuda que, según estimaciones provinciales, oscila entre uno y dos billones de pesos, vinculada a coparticipación federal, transferencias previsionales adeudadas y convenios de obras nacionales incumplidos.

“No me puedo sentar a dialogar hasta que la Nación no reconozca lo que le debe a la provincia”, afirmó. “No es que uno lo hace de matón, sino porque necesitamos defender los intereses de la provincia”, dijo en declaraciones radiales realizadas en la ciudad de Santa Fe, durante una recorrida por la obra del nuevo edificio del Instituto Superior N.º 8.

El gobernador precisó el alcance del reclamo previsional y explicó que incluye tanto montos acumulados como transferencias mensuales no realizadas. “No solo las reclamamos institucionalmente, sino que además lo llevamos a la Corte Suprema de la Nación. Hay una deuda del stock de la diferencia que debería cubrirnos el Anses con la Caja de Jubilaciones, que son muchos recursos, entre 1 y 2 billones de pesos”, indicó. Y agregó: “Son casi los recursos que tenemos destinados a la obra pública en el Presupuesto 2026. Y además están los recursos del flujo que debería cubrir Nación”.

Pullaro también cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo nacional en materia de infraestructura. “Pedimos obras que se comprometió el exministro Guillermo Francos cuando firmamos el Pacto de Mayo. Sin embargo, comenzaron muy pocas. En términos generales incumplieron: no nos repararon rutas, pedimos que nos las pasen para arreglarlas y tampoco lo hicieron”, señaló. En contraposición, destacó la inversión provincial en la red vial: “Con recursos propios reparamos 3.400 kilómetros de rutas provinciales”.

En sus declaraciones, el gobernador sostuvo que su postura no responde a una lógica de confrontación personal sino institucional. “Es defender lo que le corresponde a la provincia”, afirmó, y añadió que existe “voluntad de diálogo, pero también límites claros”. Finalmente, remarcó que la relación con el gobierno nacional estará condicionada a “hechos concretos” vinculados al reconocimiento de las deudas y al cumplimiento de los acuerdos firmados.

El posicionamiento del gobernador santafesino quedó reflejado tanto en el plano legislativo como en sus declaraciones públicas durante los días previos al tratamiento del presupuesto en el Congreso. En ese contexto, los legisladores de Santa Fe alineados con Pullaro, junto al resto de los diputados que integran Provincias Unidas, anticiparon que su postura será de rechazo o abstención. “Estamos entre el rechazo y la abstención. Difícilmente nuestro voto sea positivo”, señalaron desde el bloque.

Según explicaron fuentes legislativas, las condiciones planteadas por los gobernadores al Poder Ejecutivo nacional durante reuniones previas no fueron incorporadas al texto enviado por el Ministerio de Economía. Pullaro no participó de un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, y mantuvo el contacto de manera indirecta. Desde el entorno del mandatario señalaron que “el presupuesto no contempla los fondos que la Nación debe en concepto de saneamiento del déficit de las Cajas de Jubilaciones no transferidas; no tiene obra pública y tampoco aparece una mirada sobre temas que impulsamos, como el financiamiento de las universidades”.

Durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el legislador Nicolás Massot, integrante de Encuentro Federal y parte del interbloque Provincias Unidas, confirmó la presentación de un dictamen propio.

Ese despacho incorpora uno de los principales reclamos transmitidos por Pullaro a Santilli: el reconocimiento de deudas históricas que la Nación mantiene con las provincias que conservaron sus cajas previsionales y la inclusión de obras viales consideradas estratégicas. El dictamen alternativo prevé casi un billón de pesos en transferencias de la Anses para los distritos con sistemas previsionales propios, entre ellos Santa Fe.

El reclamo económico del gobierno santafesino se estructura en tres ejes. El primero corresponde a fondos coparticipables retenidos por la Nación, cuya devolución fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia en 2015. Durante la gestión del exgobernador Omar Perotti se acordó un esquema parcial de pago mediante bonos y efectivo, pero, según la administración actual, el cronograma no se completó ni fue actualizado por inflación. Esa actualización representaría hoy cerca de un billón de pesos a valores de 2025.

El segundo eje está vinculado a las transferencias previsionales que la Nación debe realizar para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, que no fue transferida a la Anses. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía provincial, el atraso acumulado ronda los 400.000 millones de pesos. El tercer componente del reclamo incluye convenios de obras públicas y programas nacionales impagos, entre ellos viviendas, rutas y equipamiento educativo y sanitario ejecutados con fondos provinciales a la espera de reintegros nacionales.

Pullaro participó de una reunión virtual con los gobernadores de Provincias Unidas, donde se resolvió que los legisladores que responden a esos mandatarios no votarán el proyecto oficial. En paralelo, desde ese espacio señalaron que el gobierno nacional optó por fortalecer acuerdos con gobernadores peronistas considerados aliados legislativos, como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones), lo que se reflejó en recientes giros de Aportes del Tesoro Nacional: 20.000 millones de pesos a Tucumán, 6.000 millones a Salta, 10.500 millones a Catamarca y 12.000 millones a Misiones.

