El Concejo aprobó ordenanza que regula la actividad de remises y aplicaciones

En una sesión mayormente dedicada a la regulación del servicio de remises y plataformas digitales de transporte, el Concejo Municipal aprobó una nueva ordenanza. Esta decisión responde a los reclamos de los remiseros, que comenzaron en agosto y continuaron durante casi 150 días.

El secretario legislativo, Federico Audagna, presentó el proyecto de "Régimen de movilidad urbana por vehículos de alquiler con conductor", el cual había sido devuelto a comisión el 4 de diciembre tras falta de consenso. Esa fecha coincidió con una manifestación de remiseros frente al edificio municipal.

Con la sala llena de remiseros, incluido Darío Solis, propietario de la Agencia Stylo, el concejal Juan Senn propuso una moción para leer y debatir los 40 artículos del proyecto de forma detallada. Aunque Milagros Zafra, de La Libertad Avanza, sugirió saltar a la votación debido a la complejidad del texto, su propuesta no fue respaldada y se procedió con el debate.

El proyecto busca integrar y regular las modalidades de transporte privado, pero generó controversia. Zafra criticó la necesidad de registro para los vehículos de plataformas digitales, mencionando que estas ya tienen sus propios requisitos. “Deberían registrarse solo los remises, con requisitos mínimos”, argumentó.

Los asistentes, entre ellos muchos remiseros, interrumpieron ocasionalmente, lo que llevó a la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, a solicitar orden. Zafra afirmó que la propuesta original tenía como objetivo liberar restricciones y facilitar el trabajo de los remiseros.

A medida que se revisaban los artículos, se presentaron varias objeciones. Senn defendió la necesidad de un registro para asegurar la transparencia en el servicio, mientras que otros concejales advirtieron que esto podría obligar a algunos choferes a operar en la ilegalidad si las plataformas no se registran.

El artículo 28, que trata de los requisitos para plataformas electrónicas, fue modificado para incluir la obligación de establecer un domicilio legal y presentar certificados de buena conducta para los conductores. Finalmente, tras varias votaciones que reflejaron la división de opiniones entre los bloques, el proyecto fue aprobado con 7 votos a favor y 2 en contra de LLA.