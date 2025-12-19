"Lo que natura no da,,,". Le piden a Bottero un imposible: Que ordene el el tránsito en el microcentro

Hace mucho tiempo que venimos advirtiendo que el tránsito en Rafaela es un desastre, que no existe una política vial en la ciudad, que todo se hace "de taquito" y que no hay en el gabinete del intendente una persona capacitada para llevar adelante una política adecuada que disminuya la peligrosidad de la siniestralidad que los números reales reflejan, no los que dice Viotti, sino los reales, los que todo aquel que recorre la ciudad percibe a diario. Pero como dice el dicho popular: "Lo que natura no da, Salamanca no presta".

Ahora son los concejales justicialistas quienes piden medidas para ordenar el tránsito en el microcentro ante el aumento del flujo vehicular por la llegada de las fiestas.

María Paz Caruso, Juan Senn, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit, han solicitado al Secretario de Gobierno y Modernización, Lic. Germán Bottero, que se refuerce la presencia de inspectores de tránsito en el microcentro, especialmente ante el incremento de vehículos y peatones por las fiestas de fin de año.



La edil María Paz Caruso destacó que, a medida que se acercan las festividades, aumenta exponencialmente la circulación en la zona comercial, lo que eleva el riesgo de accidentes. “Esta semana ya hemos presenciado dos siniestros graves”, advirtió.



Los concejales también mencionaron que la intervención de personal de Protección Vial es crucial para gestionar el tráfico, permitiendo cortes de calle que faciliten el cruce seguro para los peatones y estableciendo prioridades en las intersecciones más problemáticas, como en las esquinas de Avenida Santa Fe con calle Lavalle, Sargento Cabral y Güemes.



Caruso recordó que el año pasado se realizaron mejoras en la Avenida Santa Fe, incluyendo señalización y la instalación de semáforos. Sin embargo, insistió en que es fundamental que el municipio desarrolle una estrategia efectiva para el bulevar, conocido por su alta incidencia de accidentes.