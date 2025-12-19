¿Qué pasa cuando la rueda de auxilio está pinchada?

Por Carlos Zimerman

La política tiene parangones en la vida misma. Hoy quiero reflexionar sobre lo que sucede cuando la rueda de auxilio está pinchada y la necesitamos, ya que estamos en medio de la ruta y sin señal celular que nos permita llamar por ayuda.

Si tenemos una rueda de auxilio, debemos asegurarnos de que esté en condiciones, es decir, que no esté pinchada ni desinflada, y mucho menos en mal estado, como un neumático liso. Circular con un neumático liso es mucho más peligroso que esperar horas para que vengan a auxiliarte o, quizás, ir a reparar el que se pinchó.

Las ruedas de auxilio solo sirven, siempre y cuando estén utilizables, para salir del paso; en ningún caso deben considerarse como una solución permanente.

Es un craso error pensar que la rueda de auxilio puede ser utilizada más de algunos pocos kilómetros. Si esa es la intención, es seguro que en cualquier momento "te deja a pata".

Nunca una rueda de auxilio debe pasar a ser "titular". Si eso ocurre, es seguro que no estás atravesando una buena situación y no tienes otra alternativa que conformarte con lo poco que está a tu alcance.

En la política, sucede lo mismo: pensar que la rueda de auxilio puede solucionar los verdaderos problemas es subestimarlos, es no comprender la realidad y tener, al igual que los niños, un pensamiento mágico.

Ante una rueda de auxilio desinflada, pinchada y deshilachada, es mejor reparar la que uno tiene y tratar de llegar a destino de la mejor manera posible.