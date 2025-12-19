Greg Biffle, histórico corredor del Nascar, y su familia fallecieron en un accidente aéreo

Greg Biffle, uno de los pilotos más emblemáticos de la NASCAR, falleció este jueves en un accidente aéreo cerca del Aeropuerto Regional de Statesville, Estados Unidos. La aeronave en la que viajaba se estrelló mientras intentaba aterrizar, acabando con la vida del corredor y su familia.

Reportes iniciales de agencias como AFP indican que, además de Biffle, a bordo del avión se encontraban su esposa, Cristina, y sus dos hijos pequeños, Emma y Ryder. Esta trágica noticia ha causado una profunda conmoción en el mundo del automovilismo.

Aún no se han confirmado las causas del accidente, pero fuentes indican que el piloto pudo haber perdido el control del avión, que terminó estrellándose en un campo de golf cercano.

Vida y legado de Greg Biffle

Nacido en Vancouver, Washington, Biffle es recordado como uno de los grandes de la NASCAR, donde obtuvo 19 victorias en la Cup Series y múltiples campeonatos en la Xfinity Series y la Craftsman Truck Series. Su estilo de conducción y carisma lo convirtieron en un referente para varias generaciones, dejando una huella perdurable en el deporte. A la edad de 55 años, su vida se apagó en un trágico accidente.