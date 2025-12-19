Cómo cuidar el intestino

La salud intestinal va más allá de la digestión, influyendo en la inmunidad, la inflamación y el bienestar general. Según la Asociación Estadounidense de Gastroenterología, entre 60 y 70 millones de estadounidenses sufren trastornos gastrointestinales, lo que impacta su calidad de vida.

La Dra. Leybelis Padilla, fundadora de Unlocking GI en San Diego, subraya la importancia de un enfoque integral que contemple la relación entre el microbioma intestinal y otros sistemas del cuerpo. A continuación, recomienda tres hábitos accesibles para mejorar la salud intestinal:

1. Consumo adecuado de fibra:

La Dra. Padilla destaca la "hambre de fibra" que enfrenta gran parte de la población, recomendando al menos 25 gramos diarios y la inclusión de cinco tipos de plantas en la dieta. Alimentos como legumbres, frutas, verduras, cereales integrales, nueces y semillas favorecen el crecimiento de microbios beneficiosos y ayudan a prevenir infecciones. Aunque una encuesta de Talker Research señala que cerca del 20% de los estadounidenses ignoran la importancia de los cereales, el consumo de fibra sigue siendo crucial para la salud digestiva.

2. Manejo del estrés:

El estrés está en aumento en Estados Unidos, afectando la comunicación entre el cerebro y el intestino y facilitando trastornos gastrointestinales. La meditación y ejercicios de respiración profunda son técnicas recomendadas que activan el sistema nervioso parasimpático, ayudando a reducir los síntomas digestivos. Harvard Health Publishing respalda la conexión entre el equilibrio emocional y la salud intestinal.

3. Ejercicio físico regular:

El ejercicio no solo mejora la salud mental, sino también la digestiva. La inactividad física está relacionada con problemas como el estreñimiento y las hemorroides, además de contribuir a enfermedades hepáticas como la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, que afectará a aproximadamente 100 millones de estadounidenses. Mantener un nivel de actividad moderada y limitar el consumo de alcohol son medidas esenciales para la salud del hígado.

La Dra. Padilla enfatiza que la salud digestiva depende de elecciones diarias y sostenidas. La acumulación de pequeños hábitos puede fortalecer tanto el microbioma como el sistema digestivo a largo plazo.