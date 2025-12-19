El paraíso escondido de Chubut que tenés que conocer

La provincia de Chubut, Argentina, se perfila como un destino turístico excepcional para quienes planean sus vacaciones en 2026. Entre sus atractivos destaca Lago Verde, un paraíso glacial ubicado en el corazón del Parque Nacional Los Alerces.

El lago, famoso por su característico color verde y sus aguas serenas, se ha convertido en un foco de atracción para turistas y fotógrafos en busca de capturas naturales impresionantes. Su belleza se complementa con la vegetación exuberante que lo rodea, ofreciendo una experiencia única en la naturaleza.

Para llegar desde Ciudad de Mendoza, se necesita aproximadamente 19 horas de viaje y una distancia de 1.451 km, lo que hace recomendable planificar la visita con antelación.

Los visitantes al Lago Verde pueden disfrutar de diversas actividades al aire libre, como el remo, que permite apreciar el paisaje desde una perspectiva única. Además, la zona ofrece múltiples opciones de senderismo y trekking a través de bosques de coihues, lengas y ñires, incluyendo rutas que conducen a ejemplares milenarios de alerce.

El área también alberga una rica fauna patagónica, propiciando oportunidades para la observación de aves y otras especies nativas en su hábitat.

Lago Verde no es solo un lugar de visita, sino una experiencia sensorial que combina tranquilidad, belleza y biodiversidad, prometiendo recuerdos imborrables en la Patagonia argentina.